EU agradece a Sheinbaum la entrega "histórica" de 37 criminales

Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reaccionó a la entrega de 37 criminales qye realizó México en una acción que etiquetó como “logro histórico” que agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En un comunicado, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo: "Estamos agradecidos por esta colaboración con nuestros socios internacionales e impartiremos justicia pronta y expedita contra los miembros de organizaciones terroristas extranjeras que llevan años atacando al pueblo estadounidense".

El director de la Agencia Antidrogas (DEA), Terrance Cole, agradeció "al gobierno de México por apoyarnos. La DEA seguirá avanzando junto con nuestros socios estadounidenses e internacionales para desmantelar estos cárteles terroristas, cortar el suministro de fentanilo y salvar vidas estadounidenses".

Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), dijo que "el anuncio sobre la entrega de decenas de fugitivos desde México para enfrentarse a cargos es otro ejemplo más del trabajo incansable y la colaboración del FBI aquí en Estados Unidos y en México. Seguiremos trabajando para impedir que estos cárteles de la droga, traficantes de armas y terroristas traigan el crimen, las drogas y las armas de fuego a las calles y barrios de nuestras ciudades".

Cole destacó que entre los criminales entregados por México hay "personas vinculadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel Nueva Generación, ambos designados como organizaciones terroristas extranjeras".

Subrayó el "liderazgo de personas como el presidente Trump y la fiscal general Bondi, que trabajan diligentemente para traer de vuelta a Estados Unidos a todos estos criminales buscados...".

Ninguno de los criminales entregados por México enfrentará la pena de muerte porque así ha sido acordado con el gobierno mexicano.

El comunicado destaca que la del martes es "la tercera vez que México usa su Ley de Seguridad Nacional para expulsar fugitivos a Estados Unidos" y que se trata de la "transferencia de fugitivos más grande", luego de los 29 entregados el 27 de febrero de 2025 y los 26 entregados el 12 de agosto del mismo año.

"El liderazgo del presidente [estadounidense, Donald] Trump y la fiscal general Bondi, que trabajan diligentemente para traer de vuelta a Estados Unidos a todos estos criminales buscados, refuerza su compromiso de hacer justicia a sus víctimas", afirmó en el comunicado el director Gadyaces S. Serralta, del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS). "Esto envía un mensaje muy claro: la justicia no se detiene en las fronteras".

Entre los entregados están Ricardo González Sauceda, alias "El Ricky", líder regional del Cártel del Noreste, con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a San Antonio, Texas.

También están Pedro Inzunza Noriega, alias "El Señor de la Silla", padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de "Los Beltrán Leyva", Juan Pablo Bastidas Erenas, alias "Payo Zurita", operador logístico del cártel de las Beltrán Leyva.

