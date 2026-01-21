Trump busca sacar ventaja con amenazas: experto

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo anuncios y declaraciones contrastantes tras su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

En su discurso en el foro, aseguró que estaba buscando "negociaciones inmediatas" para adquirir la isla de Groenlandia, aunque dejó en claro que no tenía que usar la fuerza, pese a la advertencia de que serían imparables. Más tarde, en una publicación en su red social Truth Social, Trump decidió suspender la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra 8 países del Viejo Continente, al dar a conocer "conversaciones adicionales" con la OTAN.

PUEDES LEER: Trump anuncia acuerdo de entendimiento sobre Groenlandia y decisión sobre aranceles

Expertos lo ven como una manera de negociar por parte del mandatario norteamericano mediante las amenazas, con el fin de sacar ventajas, dijo Carlos Torres, académico de la Universidad Panamericana, quien dijo dudar de una posible intervención de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Groenlandia.

"Dudo que se vaya a hacer una intervención ya sea una compra económica o militar, pero al final del día es la forma en la que él negocia".

Esto se da luego que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que la Unión Europea estaba considerando una serie de medidas comerciales de represalia contra Estados Unidos a la par que el Parlamento Europeo suspendió la aprobación de un importante acuerdo comercial firmado con Washington en julio pasado, en protesta por la exigencia de Trump de hacerse del control de Groenlandia. El académico consideró que habrá un buen acuerdo.



PUEDES LEER: Minneapolis recibirá a JD Vance mientras crecen señalamientos contra agentes del ICE

YC