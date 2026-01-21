Trump apuesta por mejor posición en negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un futuro acuerdo sobre la isla de Groenlandia con la OTAN tras dar a conocer un mensaje en el cual sostuvo una reunión con el secretario de la organización, con el fin de retirar los aranceles impuestos a países europeos por oponerse a sus planes en la isla.

Esto coincide con el mensaje del presidente francés, Emmanuel Macron, quien dijo que la Unión Europea estaba considerando una serie de medidas comerciales de represalia en caso de permanecer las amenazas de Trump contra Europa.

Te recomendamos: Minneapolis recibirá a JD Vance mientras crecen señalamientos contra agentes del ICE

Adriana Hernández, también académica de la UP, prevé que Trump cuente con una ventaja al momento de negociar con otros países por futuros acuerdos, incluyendo la isla de Groenlandia.

"Dejará el terreno para una mejor posición negociadora para obligar a los países a acceder ante sus exigencias. Pero no puede romper con sus aliados".

Por esta razón, la académica descartó la posibilidad de una escalada militar entre Estados Unidos y los países de la Unión Europea, aunque cree que "va a seguir con la presión arancelaria" u otros mecanismos de presión sobre sus aliados para mejorar las condiciones económicas para los Estados Unidos.

En su publicación, Trump no mencionó la propiedad estadounidense de la isla. Hasta ahora, el mandatario ha insistido en que quiere que su país controle completamente Groenlandia, algo a lo que Dinamarca se opone, siendo esta nación respaldada por la Unión Europea.

NA