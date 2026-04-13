Al sureste de Florida, un incendio forestal ha estado activo en el condado de Collier, con una extensión de 141,6 hectáreas en las que se distribuyen unos 350 acres y un nivel de contención del 15%, según informó el departamento de Agricultura de Florida.

Florida es uno de los territorios con mayor actividad de incendios en EU. De acuerdo con datos históricos y reportes recientes sobre la temporada de incendios, el estado registra un promedio de miles de incendios forestales cada año, los cuales llegan a consumir decenas de miles de acres de vegetación.

El incendio se desarrolla en las inmediaciones de la ciudad de Naples, cerca de la autopista I-75, lo que ha generado preocupación entre las autoridades locales.

La propagación del fuego en la zona

La rápida intervención de los bomberos forestales es crucial, ya que en un alto porcentaje de estos incidentes, las estructuras residenciales y comerciales se ven directamente amenazadas debido a la proximidad entre las zonas boscosas y las áreas urbanizadas.

De acuerdo con la información oficial, el incendio avanza en dirección a áreas cercanas a Collier Boulevard, por lo que los residentes de la zona deben mantenerse atentos ante la posibilidad de evacuaciones si las condiciones del viento continúan empujando las llamas hacia zonas pobladas.

La temporada seca en Florida

El suroeste de Florida, donde se ubica el condado de Collier y la ciudad de Naples, experimenta anualmente una marcada temporada seca que se extiende desde finales del otoño hasta la primavera. Durante estos meses, la falta de precipitaciones significativas, combinada con altas temperaturas y vientos, convierte la abundante vegetación de la región en combustible altamente inflamable.

Las autoridades estatales señalaron que equipos de emergencia y bomberos forestales trabajan en el lugar para intentar frenar la propagación del fuego y aumentar el porcentaje de contención , que por ahora se mantiene en niveles bajos debido a las condiciones del terreno y el clima seco en la región.

El incendio, activo en una zona de vegetación del suroeste de Florida, ha provocado además presencia de humo en sectores cercanos a Naples, reduciendo la visibilidad en algunos tramos viales.

TG