Estrecho de Ormuz: Esta es su función y el motivo por el que es tan importante para EU

Desde el primer ataque de Estados Unidos, en colaboración con Israel, en contra de Irán el pasado 28 de febrero de 2026, el estrecho de Ormuz ha acaparado la atención del mundo entero debido a las implicaciones críticas que este conflicto representa para la mayoría de las naciones.

Y aunque la tensión en este territorio no ha cesado, este lunes nuevamente vuelve a ser tema de conversación luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que las fuerzas navales estadounidenses bloquearon los puertos iraníes, incluyendo el Golfo de Omán, el mar Arábigo y el estrecho de Ormuz.

Situación que ha puesto a los mercados internacionales en alerta, ya que, según explicó el líder republicano, sin importar cuál sea su bandera, el bloqueo será imparcial para todos los navíos y será Estados Unidos quien regule el tránsito.

Esto ocurre después de que Irán lo cerrara durante el mes de marzo y lo aprovechara en distintas ocasiones para negociar con Estados Unidos. Pero, ¿por qué este paso marítimo es tan importante?

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué es importante?

Ubicado entre las costas de Irán y Omán, esta vía marítima de 161 kilómetros de largo y tan solo 34 de ancho en su punto más angosto cuenta con dos canales de navegación de apenas 3 kilómetros cada uno , lo que la convierte en uno de los puntos estratégicos más importantes para el mercado internacional, pues conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo.

Esta ruta es particularmente utilizada por buques petroleros, los cuales, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), transportaron alrededor de 15 millones de barriles diarios de crudo y condensado, además de 8 millones de barriles de productos petroleros.

Esto, según estimaciones, representa el 20 por ciento del comercio mundial de petróleo, por lo que su relevancia recae en que es uno de los pasos clave para abastecer las reservas de decenas de países, especialmente en Asia, Medio Oriente, África y Europa.

¿Qué pasa si se cierra el estrecho de Ormuz?

Tal como se vio en las semanas posteriores al conflicto, el cierre total de este paso encareció el suministro de crudo, provocando un alza abrupta en su precio en gran parte del mundo.

Estados Unidos registró uno de los costos de petróleo más elevados de los últimos años, incluso a pesar de no ser uno de los principales países que dependen de esta vía para obtener el recurso.

Sin embargo, reportes afirman que diariamente por esta ruta pasan alrededor de 2 millones de barriles de crudo con destino a Estados Unidos.

Poco antes de su cierre, especialistas advertían que el precio del crudo se elevaría entre un 30 y 50 por ciento y que el barril superaría los 100 dólares, algo que finalmente ocurrió, al registrarse costos de entre 104 y 111 dólares.

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Con la escalada de la guerra y Estados Unidos tomando control del estrecho de Ormuz, al mismo tiempo que se intenta reactivar las negociaciones de paz con Irán —tras el fracaso de las más recientes—, el destino y los efectos de este conflicto en el mercado energético global siguen siendo inciertos.

Ante este panorama, los Gobiernos y mercados internacionales se mantienen en alerta, preparándose para posibles afectaciones en el suministro y nuevas variaciones en los precios del petróleo.

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