Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que Irán se puso en contacto con las autoridades estadounidenses para tener una nueva ronda de negociaciones, luego de que las conversaciones en Pakistán concluyeran sin un acuerdo.

"Nos ha contactado la otra parte", declaró a la prensa Trump, quien agregó: "Quieren llegar a un acuerdo a toda costa".

El republicano no reveló si ha aceptado regresar a la mesa de negociaciones con Teherán.

Desde la puerta del Despacho Oval, Trump insistió en que su principal objetivo es evitar que la república islámica obtenga un arma nuclear y advirtió que no permitirá que Irán "chantajee" al resto del mundo.

Trump anunció bloqueo en el estrecho de Ormuz

Después de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad concluyeran el domingo sin un acuerdo para poner fin al conflicto, Trump anunció que su país bloqueará el estrecho de Ormuz.

Esta vía estratégica para el comercio de crudo ha sido bloqueada por parte de Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí que comenzó el 28 de febrero, provocando fuertes perturbaciones a la economía mundial.

Amenazas contra buques iraníes que se salten el bloqueo

En un mensaje en Truth Social, Trump amenazó este lunes con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que se salte el bloqueo de la Marina estadounidense y circule por el estrecho.

El precio del petróleo ha retornado al alza y las bolsas han acusado la falta de acuerdo en Islamabad.

Según el diario The Wall Street Journal, Trump estaría meditando romper la tregua temporal del 8 de abril y retomar los bombardeos sobre Irán para desbloquear las negociaciones.

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MB

