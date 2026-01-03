Esto pasará con la infraestructura petrolera de Venezuela, según Trump

Durante la conferencia de este sábado ante medios que sostiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la captura de Venezuela, se tocó el tema de la infraestructura petrolera del país latinoamericano. En ese sentido, Trump confirmó que las compañías petroleras estadounidenses van a invertir "miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, que se encuentra "en muy mal estado".

En momentos más información…

