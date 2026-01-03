EU confirma que se preparaba para una segunda jornada de ataque en Venezuela

El presidente de Estados Unidos confirmó este sábado que el Ejército estaba preparado para realizar una "segunda oleada" de ataques sobre Venezuela, pero afirmó que la primera acometida "fue tan letal" que no hicieron falta acciones adicionales. Posteriormente, Donald Trump advirtió en la conferencia ante medios en Mar-a-Lago que las tropas estaban listas para implementarla en caso de que fuese necesario.

"Estábamos preparados para una segunda oleada. Estábamos listos, y esto fue tan letal, tan poderoso, que no fue necesario, pero estábamos preparados", dijo hoy Trump en una entrevista telefónica realizada con la cadena Fox News.

"Lo que hicieron es realmente asombroso, y creo que envía un mensaje de que ya no vamos a dejarnos manipular como país por estos países", explicó el presidente, subrayando sus acusaciones contra Maduro y sus seguidores cercanos, a los que acusa de encabezar el Cartel de los Soles y de tratar de inundar Estados Unidos con drogas.

El mandatario definió el ataque militar de esta noche, ejecutado con helicópteros sobre Caracas y varios estados circundantes, como uno de los "momentos clave" de su segundo mandato y destacó que la operación, en la que se capturó a Maduro y a Flores, se hizo "con precisión milimétrica".

"Nadie tiene el talento ni el armamento que nosotros poseemos", destacó el magnate neoyorquino, que también afirmó que le dijo a Maduro que tenía que "rendirse" y que finalmente Washington optó por algo "mucho más preciso y mucho más potente".

Trump ha asegurado que Maduro y Flores fueron transportados en helicóptero hasta el buque militar USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe desde el verano, y que desde ahí serán llevados ante un tribunal Federal de Nueva York, donde el presidente venezolano está formalmente acusado de cuatro cargos, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB