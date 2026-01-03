Luego de que se confirmara la detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas armadas de Estados Unidos, la fiscal general Pam Bondi publicó en redes sociales el documento que detalla los delitos de los cuales se acusa al mandatario venezolano.

En las 25 páginas que se hicieron públicas se revelan diversos elementos del caso que presentará la justicia estadounidense contra Maduro, incluido el señalamiento contra Diosdado Cabello, quien permanece en Venezuela y también es mencionado dentro de la denuncia.

Como parte de las acusaciones por narcoterrorismo, el gobierno de Donald Trump señala a Nicolás Maduro y a colaboradores cercanos de mantener vínculos con diversos cárteles del narcotráfico, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Los Zetas.

En el documento se lee:

"En diversas ocasiones desde 1999 o alrededor de esa fecha, funcionarios venezolanos, entre ellos Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón y Ramón Rodríguez Chacín, los acusados, se han asociado con narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua, incluyendo al líder del TdA, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero'. En resumen, Maduro Moros y sus cómplices se han asociado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos".

Además, la acusación señala que:

"Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón y Ramón Rodríguez Chacín, los acusados, y otros miembros del régimen facilitaron el empoderamiento y el crecimiento de grupos narcoterroristas violentos que se nutrían de las ganancias de la cocaína".

Las autoridades estadounidenses aseguran que estas organizaciones "no solo trabajaban directamente con altos funcionarios venezolanos y les entregaban ganancias, sino que también se beneficiaban del aumento del valor de la cocaína en cada punto de transbordo hacia Estados Unidos, donde la demanda y, por ende, el precio de la droga son más altos". Entre dichos grupos se mencionan a las FARC y el ELN, que controlan la producción de cocaína en regiones montañosas de Colombia, así como al Cártel de Sinaloa y Los Zetas.

Uno de los señalamientos más específicos apunta a la relación de un aliado cercano de Maduro y Cabello con Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Alrededor de 2011, el entonces líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias 'El Chapo', financió laboratorios de cocaína en Colombia. La droga producida era transportada a Venezuela bajo la protección de las FARC y recibía resguardo de Carvajal Barrios, aliado cercano de Maduro Moros y Cabello Rondón, en su traslado hacia una pista de aterrizaje".

De acuerdo con la fiscal general, Maduro enfrenta cargos por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento contra Estados Unidos.

