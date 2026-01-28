El Gobierno de Estados Unidos se encamina a un nuevo cierre parcial a partir de este sábado, un minuto después de la medianoche del viernes, si los senadores demócratas mantienen su postura de no respaldar los recursos asignados al Departamento de Seguridad Nacional. La negativa ocurre en medio de la controversia generada por la muerte de Alex Pretti, quien falleció tras recibir disparos de agentes fronterizos el sábado pasado en Minnesota.

De concretarse, la suspensión de actividades afectaría el funcionamiento habitual de la administración federal y se sumaría al cierre de 43 días registrado entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025, el más prolongado en la historia del país.

Tras la polémica por el caso Pretti, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció que su bancada no iba a proporcionar los 60 votos necesarios para aprobar el paquete de seis proyectos de ley de asignaciones si se incluye la medida actual de financiación del Departamento de Seguridad, responsable de inmigración y aduanas.

Los demócratas, que mantienen el pulso en la negociación abierta con los republicanos, exigen retirar ese capítulo del paquete presupuestario, mientras avanzan en los otros cinco proyectos de gasto.

A la oposición demócrata a incrementar los fondos se suman también las dudas sobre lo ocurrido en Minnesota que empiezan a surgir en las filas republicanas.

Senadores Thom Tillis, Bill Cassidy o Lisa Murkowski pidieron una investigación completa por la muerte de Pretti y el independiente Angus King advirtió que podría bloquear el paquete si la financiación migratoria no se modifica y llegó a considerar las acciones federales como "fuera de la Constitución".

El cierre parcial del gobierno afectaría a servicios federales clave y supondría aumentar la incertidumbre económica en un momento de debilidad máxima del dólar y con emergencias por los temporales de frío.

La tormenta de nieve que cruza Estados Unidos se suma a la tensión política de esta semana ya que obligó a cancelar la sesión del Senado del pasado lunes 26 de enero, reduciendo aún más las horas disponibles para negociar antes del viernes 30.

