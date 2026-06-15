Los ocho tripulantes del bombardero B-52 que se estrelló este lunes 15 de junio del 2026 después de despegar de una base militar en el estado de California , fallecieron de acuerdo con las fuerzas armadas.

De acuerdo con la Base Edwards de la Fuerza Aérea, los ocho tripulantes perdieron la vida durante un operativo rutinario y agregaron que nadie ha sobrevivido.

El bombardero se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11:20 hora local (17:20 GMT)", explicó la cuenta de X de la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

Las fuerzas armadas añadieron que los equipos de emergencia acudieron "de inmediato" al lugar del accidente y que la instalación militar "facilitará más información a medida que esté disponible".

¿Qué es un bombardero B-52 y por qué es popular en Estados Unidos?

El B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance introducido en la década de 1950 que sigue siendo una pieza clave del poder aéreo de las fuerzas armadas estadounidenses.

@cnn A military aircraft crashed at a base north of Los Angeles Monday morning, Edwards Air Force Base said on social media. It is not immediately clear if there are any injuries. CNN has reached out to the base for more information. CNN’s Josh Campbell reports what we know about the crash so far. ♬ original sound - CNN

El avión militar es fabricado por Boeing, este avión es capaz de transportar armas convencionales y nucleares a largas distancias y participó en conflictos que van desde Vietnam hasta operaciones en la guerra de Irán.

Varias imágenes tomadas en el entorno de la base aérea, situada en el condado de Kern (unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles), muestran una gran columna de humo negro en el área donde se estrelló la aeronave.

JM