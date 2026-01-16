Estados Unidos emite avisos por posibles interferencias aéreas de México a Ecuador

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió este viernes cinco avisos de seguridad dirigidos a operadores aéreos estadounidenses, en los que alerta sobre una posible situación de riesgo en distintos espacios aéreos del océano Pacífico, que abarcan desde México hasta Ecuador, incluyendo zonas de Centroamérica y Colombia.

De acuerdo con la autoridad aeronáutica, las advertencias responden a la realización de actividades militares en la región, así como a la probabilidad de interferencias en los sistemas de navegación satelital, lo que podría afectar la operación de aeronaves comerciales. Las notificaciones estarán vigentes por un periodo de 60 días, es decir, hasta el mes de marzo.

En los avisos se recomienda a aerolíneas y tripulaciones extremar precauciones al operar sobre áreas marítimas del Pacífico, específicamente en las regiones de información de vuelo correspondientes al golfo de California, en México; Centroamérica; Panamá; Bogotá y Guayaquil.

La FAA advierte que las posibles interferencias en el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) representan riesgos potenciales para las aeronaves a cualquier altitud, tanto durante el sobrevuelo como en las fases de despegue, aproximación y aterrizaje, por lo que exhorta a los operadores a mantener protocolos reforzados de seguridad.

La advertencia parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

EU mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de las costas colombianas.

Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación Resolución absoluta, mediante la cual el Ejército estadounidense apresó el pasado 3 de enero al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

