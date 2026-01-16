EU registra cifra récord de migrantes detenidos; suman 73 mil bajo custodia

Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen actualmente bajo custodia a alrededor de 73 mil personas, la cifra más alta registrada hasta ahora, de acuerdo con información obtenida por la cadena CBS News y difundida este viernes.

Los datos muestran un incremento del 84 por ciento en el número de detenciones en comparación con el mismo periodo del año anterior, previo al inicio del actual mandato presidencial, marcado por la implementación de políticas migratorias más estrictas orientadas a reforzar las detenciones y acelerar los procesos de deportación.

De acuerdo con las cifras, menos de la mitad de las personas detenidas —47 por ciento— cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos, lo que indica que una proporción significativa de los migrantes bajo custodia no ha sido vinculada con delitos en ese país.

En los últimos meses, la administración federal ha reiterado su intención de ampliar la capacidad del sistema de detención migratoria, ya sea mediante la apertura de nuevos centros o la expansión de los ya existentes, con el objetivo de alcanzar un promedio de 100 mil personas detenidas diariamente.

Este endurecimiento de la política migratoria ha sido respaldado por un incremento histórico en el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Durante el año pasado, el Congreso aprobó un paquete de financiamiento plurianual cercano a los 191 mil millones de dólares, el más alto otorgado a esta dependencia desde su creación en 2002, lo que permitirá fortalecer la infraestructura y las operaciones de control migratorio en el país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió un enorme aumento de fondos en 2025 a través de la “Ley de Un Gran y Hermoso Proyecto de Ley Único” (OBBBA), que totalizó alrededor de 178 mil millones de dólares en un solo paquete suplementario, el más grande de la historia, centrado fuertemente en seguridad fronteriza, aplicación de las leyes de inmigración (ICE, CBP), detención y nuevas barreras, tras años de incrementos significativos del presupuesto para estas áreas.

Las condiciones en los centros de detención para migrantes han sido tildadas de "inhumanas" por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos, incluyendo ACLU y Amnistía Internacional, que han revelado abusos físicos y psicológicos hacia los detenidos, al igual que hacinamiento.

Y es que el 2025 fue el año más mortífero en al menos dos décadas para personas en custodia de ICE, con más de 30 personas fallecidas dentro de estos centros.

En los primeros 10 días de 2026, al menos cuatro migrantes han muerto bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses, todos en instalaciones usadas por ICE, incluyendo un centro en la base militar de Fort Bliss, Texas.

YC