Trump abre investigación contra funcionarios de Minnesota por presunta obstrucción a ICE

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, inició este viernes una investigación contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey , con el objetivo de determinar si ambos funcionarios son responsables de obstaculizar el trabajo de los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con los reportes, Walz y Frey fueron citados por la fiscalía a diez días del tiroteo mortal ocurrido en Mineápolis, el cual le costó la vida a una ciudadana estadounidense, Renee Godd , a manos de un agente migratorio.

El Departamento de Justicia analiza si las declaraciones emitidas por ambos funcionarios, en las que rechazaron la presencia de ICE en el estado, podrían constituir una interferencia en la labor de las autoridades federales.

Walz y Frey han denunciado sentirse excluidos de la investigación del asesinato y expresaron su preocupación de que el Departamento de Justicia no esté realizando un proceso imparcial.

Por su parte, funcionarios de la administración Trump han acusado a los líderes demócratas de Minnesota de corrupción y falta de fiabilidad en la gestión de la investigación.

La polémica se intensifica en el marco de la demanda presentada esta semana por el fiscal general de Minnesota contra el gobierno federal , alegando que el incremento de agentes de inmigración constituye una "invasión federal" inconstitucional y viola la soberanía estatal.

La ley bajo la cual se investiga a Walz y Frey contempla la conspiración para obstruir investigaciones federales, una figura legal similar a la aplicada en casos de manifestantes acusados de impedir el trabajo de agentes de inmigración , de acuerdo con el Washington Post.

Por su parte, Trump insistió este viernes en que intervendrá en el estado de Minnesota para frenar las protestas contra la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) "si se ve obligado" y aseguró que si lo hace resolverá la situación "de forma rápida y eficaz".

"Si me veo obligado a actuar, lo resolveré rápida y eficazmente", aseguró Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

El miércoles, un agente de ICE disparó en Mineápolis contra un inmigrante venezolano, hiriéndolo en la pierna , durante un operativo de arresto, intensificando el rechazo de la población a las fuerzas federales.

