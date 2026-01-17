El Consulado General de México en Atlanta (Georgia) reclamó a las autoridades estadounidenses que esclarezcan el fallecimiento hace dos días de un inmigrante de origen mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A través de un comunicado, la Cancillería mexicana lamentó el fallecimiento de un connacional en un centro de procesamiento migratorio en el Estado de Georgia, a la vez que anunció que está en “coordinación” con las autoridades estadounidenses para que “se esclarezcan las circunstancias del hecho”.

Para ello, pidió una investigación “pronta y transparente” sobre este fallecimiento e informó que el Gobierno mexicano contactó a la familia del connacional para ofrecerles acompañamiento, orientación y asistencia consular.

El fallecido sería Heber Sánchez Domínguez, de 34 años, según informaron medios locales estadounidenses.

La Cancillería anunció que se realizará la repatriación de su cuerpo a México “a la brevedad y de acuerdo con la voluntad de sus familiares”.

Por el momento, el Gobierno estadounidense no ha aclarado la causa del fallecimiento.

EFE

Aumenta cifra de fallecidos

Según datos oficiales, al menos 30 personas murieron en centros de detención de ICE en 2025, la cifra más alta en dos décadas, y cuatro han fallecido en los primeros nueve días de 2026.

CT