Este jueves, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz que recibió el año pasado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la reunión de ambos en la Casa Blanca, hecho que causó polémica y revuelo.

Según las declaraciones, Machado le dio su medalla a Trump como una muestra de “gratitud” por el reciente operativo estadounidense que capturó a Nicolás Maduro el pasado 2 de enero, quien actualmente se encuentra en una cárcel en Nueva York acusado de narcotráfico.

Entre lo que se comenta y se debate sobre este gesto existe la duda de si es posible y legal que el mandatario estadounidense pueda quedarse con la medalla del Nobel de María Corina, y si el título sería personal o si debe considerarse propiedad del Gobierno estadounidense.

¿Puede Trump quedarse con la medalla del Nobel de María Corina Machado?

La cuestión fue respondida por el Comité Nobel quien aclaró y subrayó que la titularidad del premio no es transferible. “Una vez anunciado el Premio Nobel, no se puede revocar, compartir ni transferir. La decisión es definitiva y perdura para siempre. Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz no”, aclaró la institución en su cuenta de X (antes Twitter).

Sin embargo, continua la incógnita sobre si la medalla entregada debe considerarse un regalo personal al mandatario republicano o si, por el contrario, debe ser conservada por los Archivos Nacionales de Estados Unidos.

Fuentes de la Casa Blanca confirmaron a medios como USA Today que Trump pretende conservarla, un premio que desde hace tiempo reivindica como propio, al asegurar que ha puesto fin a varias guerras.

La Constitución estadounidense prohíbe al presidente y a otros funcionarios federales aceptar "cualquier regalo, emolumento, cargo o título" de un gobierno o mandatario extranjero sin el consentimiento del Congreso para evitar corrupción o conflictos de interés.

En el caso de regalos de particulares o empresas privadas, como sería el caso de la medalla de María Corina Machado, las reglas son más flexibles, con el único límite de que no medien favores oficiales, ya que podría incurrir en soborno.

De hecho, muchos de los obsequios de más valor que se reciben durante la presidencia terminan formando parte de archivos, museos o depósitos del gobierno, mientras los de valor más reducido o claramente personales se suelen considerar privados.

En el caso de la medalla, iba enmarcada junto a un mensaje de Machado que le dedicaba la insignia a Trump como "gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza".

Otros “regalos” polémicos

No es la primera vez que el asunto de los regalos genera cierta controversia en esta Administración. El año pasado, la familia real catarí obsequió a Donald Trump con un Boeing 747-8 valorado en unos 400 millones de dólares.

Tras una polémica sobre la idoneidad de aceptar ese tipo de regalos, abogados de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia elaboraron un análisis que avaló recibir la aeronave, que se encuentra en Texas a la espera de ser adaptado.

El mandatario estadounidense fue imputado en 2023 por haberse llevado documentos clasificados de su primer mandato en la Casa Blanca, incluidas cartas del líder norcoreano Kim Jong-un, que retuvo en su mansión privada de Florida, un caso que fue desestimado cuando volvió al poder.

