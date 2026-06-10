Canadá presentó este miércoles 10 de junio del 2026 leyes que podrían impedir que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales, a menos que las empresas demuestren que pueden hacer que sus plataformas sean seguras.

Canadá se suma a un creciente esfuerzo global para reforzar las protecciones de seguridad . Autoridades del gobierno canadiense indicaron que las plataformas de redes sociales pueden obtener una exención si han implementado salvaguardas suficientes.

"Estamos fallando a nuestros niños. Ya basta", dijo Marc Miller, ministro de Cultura de Canadá. "Necesitamos protecciones básicas".

Las leyes abarcan siete tipos de contenido dañino, incluido el que induce a los niños a autolesionarse, el que incita a la violencia y fomenta el odio, y las imágenes íntimas no consentidas.

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Se creará un nuevo regulador denominado Comisión de Seguridad Digital de Canadá. Los criterios sobre cómo serían las exenciones se anunciarán en una fecha posterior. Miller señaló que poner en marcha el regulador podría tardar hasta 18 meses.

El funcionario afirmó que las plataformas deberán demostrar que son seguras . También se establecerá la verificación de edad.

Países como Australia, Brasil e Indonesia han presentado o anunciado restricciones o requisitos basados en la edad para el acceso de los niños a las redes sociales . Otros, como Reino Unido, Francia, España, Dinamarca, Tailandia y Corea del Sur, estudian o desarrollan enfoques similares.

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Las plataformas en Canadá que ofrezcan contenido para adultos no podrían obtener una exención.

Las leyes también regularían a las empresas detrás de los chatbots de inteligencia artificial, imponiéndoles el deber de actuar de manera responsable mediante medidas como protocolos de intervención en crisis.

JM