España decidió cerrar su espacio aéreo a aeronaves de Estados Unidos vinculadas al conflicto con Irán, según informó la ministra de Defensa, Margarita Robles. La medida representa un nuevo posicionamiento del Gobierno español en contra de la participación de Washington y de Israel en la escalada en Oriente Medio.

Previamente, el Ejecutivo ya había advertido que Estados Unidos no podría utilizar las bases militares de uso conjunto en territorio español para operaciones relacionadas con Irán. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado la actuación en el conflicto como ilegal, imprudente e injusta.

Robles indicó el lunes que la misma lógica se aplicaba al uso del espacio aéreo español en el conflicto.

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"Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente al Ejército americano y a las fuerzas americanas y por lo tanto ni se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán", dijo Robles a periodistas.

El Gobierno de España, bajo Sánchez, uno de los mandatarios de izquierda más destacados de Europa, ha sido la voz más contundente de Europa en oposición a las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio.

Ha instado a Estados Unidos, Israel e Irán a poner fin a la guerra, diciendo a principios de este mes: "No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad".

Trump amenazó con recortar el comercio con Madrid

Después que el gobierno de Sánchez negara a Estados Unidos el uso de las bases militares de Rota y Morón, en el sur de España, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con recortar el comercio con Madrid.

Fue el episodio de tensión más reciente entre España y Estados Unidos, que también lanzó amenazas comerciales contra el país europeo el año pasado, cuando Sánchez anunció que su gobierno no aumentará su gasto en defensa de acuerdo con el incremento pactado por otros miembros de la OTAN tras la presión de Trump.

En ese momento, el Gobierno de Sánchez señaló que España podía cumplir sus compromisos militares gastando el 2,1% del producto interior bruto en defensa, en lugar del 5% que acordó el resto de la alianza militar de 32 países.

Sánchez también estuvo entre los críticos más vehementes de las acciones de Israel en su guerra en Gaza, lo que provocó críticas del gobierno de Israel en varias ocasiones.

"Creo que todo el mundo sabe cuál es la posición española, es una posición muy clara", dijo Robles, quien calificó la guerra en Irán de "profundamente ilegal y profundamente injusta".

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