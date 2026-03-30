Petrolero ruso llega a Cuba con crudo; Kremlim refrenda apoyo a "amigos" de la isla

Rusia confirmó este lunes 30 de marzo del 2026 la llegada de un buque petrolero con 100 mil toneladas métricas de crudo a Cuba, al tiempo que sostuvo que el Kremlin mantendrá su apoyo a La Habana en medio del bloqueo que Estados Unidos mantiene contra la isla.

¿Qué se sabe de la llegada de un buque petrolero ruso a Cuba?

Fue Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, quien confirmó en su rueda de prensa de ese lunes 30 de marzo del 2026 la llegada del buque Anatoly Kolodkin con 730 mil barriles de crudo , una noticia que cobró relevancia tanto a nivel económico como internacional.

"Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien, de que ya haya llegado (...) tenemos el deber de ayudar a nuestros amigos de Cuba", expresó Peskov de acuerdo con la prensa internacional.

Por el momento, el buque Anatoly Kolodkin se encuentra en el puerto de Matanzas , listo para descargar el petróleo que, por cierto, es necesitado con urgencia en la isla que ya tiene una crisis energética de niveles considerables.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Por qué hay una crisis energética en Cuba?

La crisis energética en Cuba surgió luego de que Estados Unidos suspendiera las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba el pasado 03 de enero tras el arresto de Nicolás Maduro y, de hecho, Donald Trump amenazó con imponerle aranceles a cualquier país que le envíe crudo a la isla.

Debido a esto, Cuba no había recibido ningún suministro de petróleo en 3 meses , lo que desencadenó una crisis energética y apagones en todo el país que ya llegaron a afectar incluso al sector sanitario; por ello, el gesto de Rusia llamó la atención de la comunidad internacional.

JM

