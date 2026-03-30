Casa Blanca sostiene que el alza del crudo por Irán es una "fluctuación de corto plazo"

Tras ser cuestionada sobre el mensaje enviado por la administración de los camioneros estadounidenses ante el alza del costo del crudo en el país, derivado del conflicto en Irán, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este lunes que los precios responden a una “fluctuación a corto plazo” y que el Gobierno del Presidente Donald Trump está atendiendo la situación “día a día”.

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Este lunes, la representante de la Casa Blanca abordó el incremento en el costo del crudo tras ser consultada sobre el testimonio de los camioneros , quienes afirman que están pagando más de 5.30 dólares por galón de diésel, lo que representa un aumento del 40% en comparación con finales de febrero, cuando comenzaron los ataques contra la República Islámica.

“Entendemos la situación. Estamos vigilando de cerca esta fluctuación a corto plazo en los precios del petróleo y del diésel”, aseguró Leavitt.

EU refuerza estrategia para mantener estabilidad en el sector energético

Asimismo, subrayó que, desde entonces, el Gobierno estadounidense ha anunciado diversas “medidas contundentes” para “brindar estabilidad al mercado energético mundial” , entre ellas la liberación de reservas estratégicas, la suspensión temporal de la Ley Jones —que exige que el transporte de mercancías entre puertos estadounidenses se realice en embarcaciones nacionales—, así como el levantamiento de sanciones al crudo iraní o ruso.

"El mensaje general, tal como hemos reiterado en repetidas ocasiones, es que se trata de acciones (en referencia a los ataques contra Irán) y fluctuaciones de precios a corto plazo que buscan el beneficio, a largo plazo, de poner fin a la amenaza que Irán representa para Estados Unidos, para nuestras tropas y para nuestros aliados en la región", destacó.

La portavoz puntualizó asimismo que la guerra contra Irán busca "garantizar que este régimen (iraní) deje de controlar el libre flujo mundial de energía a través del estrecho de Ormuz, un asunto que la Administración ya está abordando día a día".

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Casa Blanca descarta que Irán decida paso de buques petroleros

Leavitt rechazó de plano la posibilidad de que Irán decida de aquí en adelante qué buques pueden navegar o no a través de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del crudo que se exporta globalmente, al ser preguntada sobre si la Casa Blanca aprueba que Teherán efectúe una "selección sesgada" de navíos, en referencia a los 20 petroleros que el propio Trump ha asegurado que han recibido permiso para cruzar el estrecho.

"No es algo que respaldemos y no considero que se esté haciendo una selección sesgada (de buques)", dijo Leavitt, que estimó que el paso de la veintena de cargueros anunciados por Trump es algo positivo y "resultado de las conversaciones directas e indirectas que se están llevando a cabo entre Estados Unidos e Irán".

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