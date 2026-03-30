Alumno entra armado a su escuela y mata a un compañero en Argentina

Un estudiante asesinó a tiros a un compañero y dejó a otros dos heridos este lunes en una escuela de la localidad de San Cristóbal, en el noreste de Argentina, de acuerdo con información confirmada por autoridades.

El secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, informó en entrevista con el canal TN que la víctima fatal era un menor de aproximadamente 13 años, quien perdió la vida tras recibir un disparo dentro del colegio Mariano Moreno.

El tiroteo ocurrió cerca de las 07:15 hora local (10:15 GMT) en el patio interno de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 - según Muñoz-, cuando los estudiantes participaban del izamiento de la bandera al inicio de la jornada escolar.

Agresor de escuela en Argentina tiene entre 15 y 16 años

De acuerdo con la misma fuente, el agresor es otro menor de entre 15 y 16 años, alumno del colegio, que "de su mochila habría sacado un arma de fuego y habría efectuado varios disparos, hiriendo a varios de sus compañeros y dando sentencia de muerte a otro chico".

El atacante, quien fue detenido, utilizó una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos.

Dos estudiantes resultaron heridos por perdigones, uno de ellos con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado a un hospital de la ciudad de Rafaela -donde está siendo intervenido- , mientras que el otro presenta heridas leves.

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Muñoz señaló que la situación generó una escena de "confusión y atípica, con chicos saliendo corriendo", y agregó que los docentes aseguraron que el estudiante que efectuó el disparo "era un buen alumno", lo que incrementó la sorpresa en la comunidad educativa.

El funcionario añadió que aún se investigan las circunstancias del hecho: "Es prematuro decir si organizó el ataque o fue al azar".

El episodio provocó una fuerte conmoción en la ciudad, de unos 100 mil habitantes.

Tras el ataque, el Gobierno de Santa Fe decretó dos días de duelo y las autoridades suspendieron las clases en todos los niveles, mientras la Fiscalía local avanza en la investigación para esclarecer lo sucedido.

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