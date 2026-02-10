Tras una auditoría ante el Comité de Asignaciones del Senado, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, admitió este martes que se reunió con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein en dos ocasiones después de que este fuera condenado en 2008 por solicitar prostitución de una menor de edad, lo que contradice su afirmación previa de que había cortado lazos con Epstein después de 2005.

El funcionario estadounidense minimizó una vez más su relación con el empresario, quien además fue su vecino en la ciudad de Nueva York, al describir su contacto como un puñado de correos electrónicos y un par de reuniones ocurridas con años de diferencia. “No tenía ninguna relación con él. Apenas tenía algo que ver con él”, declaró Lutnick ante los legisladores.

Te puede interesar: Chappell Roan rompe lazos con Wasserman por su relación con Epstein

Sin embargo, Lutnick enfrenta llamados de varios legisladores para su renuncia después de que la publicación de archivos del caso Epstein contradijera sus afirmaciones en un podcast el año pasado de que había decidido "nunca estar en la misma habitación" con Epstein después de un recorrido en 2005 por la casa de financista que perturbó a Lutnick y a su esposa.

El secretario de comercio admitió el martes que él y su familia en realidad almorzaron con Epstein en su isla privada en 2012 y tuvo otro compromiso de una hora en la casa de Epstein en 2011.

Lutnick, miembro del gabinete del presidente Donald Trump, es el funcionario de más alto perfil en Estados Unidos que enfrenta llamados bipartidistas para su renuncia en medio de revelaciones de sus vínculos con Epstein. Su reconocimiento se produce mientras los legisladores buscan definir cómo debe ser la rendición de cuentas en medio de las revelaciones contenidas en lo que se conoce como los archivos Epstein.

En países como el Reino Unido, el caso Epstein ha provocado renuncias y la retirada de privilegios reales, pero hasta ahora, los funcionarios de Estados Unidos no han enfrentado consecuencias similares.

El senador Chris Van Hollen, el demócrata que interrogó a Lutnick, le dijo: "No hay indicios de que usted mismo haya participado en alguna mala conducta con Jeffrey Epstein. Es el hecho de que usted cree que engañó al país y al Congreso basándose en sus declaraciones anteriores". Mientras tanto, los miembros de la Cámara que iniciaron el esfuerzo legislativo para forzar la publicación de los archivos están pidiendo la renuncia de Lutnick.

También puedes leer: Ghislaine Maxwell se acoge a la Quinta Enmienda y evita declarar por el caso Epstein

El representante republicano Thomas Massie de Kentucky pidió eso durante el fin de semana después de que se publicaran correos electrónicos que aludían a las reuniones entre Lutnick y Epstein.

El representante Ro Khanna, un demócrata de California, se unió a Massie en presionar a Lutnick para que dejara el cargo el lunes. "Basado en la evidencia, debería salir del gabinete", indicó Khanna.

Agregó: "No se trata de ninguna persona en particular. En este país, tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a permitir que los ricos y poderosos, los que no tuvieron problema en hacer negocios y aparecer con un pedófilo que está violando a niñas menores de edad, simplemente les vamos a permitir que se salgan con la suya?"

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP