El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais) de Cuba informó que la madrugada de este martes se registró un sismo de magnitud 5 al sureste de la provincia de Santiago de Cuba , apenas dos días después de que se reportara otro movimiento telúrico de 5.6 grados en la misma región del oriente del país.

De acuerdo con el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 208 kilómetros al sureste de Santiago de Cuba, a unos 869 kilómetros de La Habana, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. El evento ocurrió a las 04:18 horas, tiempo local, lo que corresponde a las 09:18 GMT.

El temblor se sintió en varias localidades de las provincias orientales de Guantánamo y Santiago de Cuba sin reporte hasta el momento de afectados o víctimas. Este es el segundo sismo perceptible del año, según afirmó el Cenais.

El domingo, el servicio nacional registró un sismo de 5,6 grados de magnitud al sureste de la provincia Guantánamo (este).

Las autoridades locales reportaron daños ligeros en cerca de 20 viviendas, y varias réplicas.

En 2025, fueron registrados 4.535 terremotos en la isla, y de ellos solo quince resultaron perceptibles, de acuerdo con datos de la institución especializada.

En el primer semestre de ese periodo, la zona de Pilón-Chivirico acumuló por sí sola 696 sismos, consolidándose como el área más activa del país.

Lee también: Inicia juicio contra Meta y Google por acusaciones de adicción en Los Ángeles

En noviembre de 2024, cerca de Pilón se ubicó el epicentro de dos fuertes sismos de magnitud 6.0 y 6.7, a los que siguieron más de 800 réplicas.

Esos dos terremotos dejaron diez personas heridas y más de 8.600 viviendas dañadas, de ellas 156 con derrumbes totales y casi 6.000 con afectaciones menores, de acuerdo con un informe el Ejecutivo cubano.

El pasado 23 de diciembre, un sismo, de magnitud 6,1 grados, sacudió el municipio Guamá, de Santiago de Cuba. Sumó 446 réplicas y sus efectos dejaron daños a más de 90 viviendas y cuatro edificaciones estatales.

La zona con mayor actividad sísmica en Cuba es la región oriental, específicamente a lo largo de la costa sur de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo.

Esta alta peligrosidad se debe a su cercanía a la Falla de Oriente, que marca el límite de placas tectónicas entre la placa de Norteamérica y la del Caribe.

Cuba está ubicada en una región -que abarca de la República Dominicana a México- en la que confluyen diferentes sistemas de fallas tectónicas con una importante actividad sísmica.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA