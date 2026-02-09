EU realiza nuevo ataque en aguas del Pacífico; hay dos muertos y un sobreviviente

El Comando Sur de Estados Unidos realizó este lunes un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico. La acción dejó un saldo de dos personas fallecidas y un tripulante con vida.

Tras el operativo, las fuerzas armadas estadounidenses informaron que la Guardia Costera desplegó un operativo de búsqueda y rescate para auxiliar al sobreviviente de la lancha.

A través de su cuenta en X, el Comando Sur precisó que la operación fue autorizada por el general Francis L. Donovan, quien asumió la jefatura de esta división militar el pasado 5 de febrero.

Este ataque se suma a más de 40 intervenciones similares efectuadas desde agosto de 2025 en aguas internacionales , principalmente en rutas identificadas como corredores del narcotráfico, según la misma dependencia.

Este mismo lunes, Estados Unidos también realizó un ataque a un submarino, en conjunto con fuerzas armadas de Colombia, en el Pacífico, logrando la destrucción de 10 toneladas de cocaína y la detención de cuatro sospechosos.

El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales iniciaron en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EU detuvo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas, para trasladarlos a una cárcel federal de Nueva York.

