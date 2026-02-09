Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice del fallecido empresario y delincuente sexual Jeffrey Epstein, se acogió este lunes a la Quinta Enmienda en la investigación que lleva a cabo la Cámara de Representantes de Estados Unidos por los casos de abuso cometidos por el magnate. Además, se negó a responder preguntas y cuestionamientos, tal como había adelantado su defensa en una oportunidad previa.

La mujer actualmente cumple una condena de 20 años de cárcel por su papel como reclutadora en la red de tráfico sexual que Epstein mantenía , en la que se han visto involucradas cientos de personas públicas de distintos ámbitos, como el expríncipe Andrew de la corona británica y Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, entre otros.

Con su negativa a aportar más datos y detalles sobre el funcionamiento de la red corrupta, se cierra una de las vías que los legisladores buscaban abrir en la investigación que llevan a cabo en el Congreso .

El abogado de Maxwell afirmó que su cliente está dispuesta a testificar libremente a cambio de un indulto, que solo puede conceder el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los demócratas acusaron a Maxwell de utilizar la declaración como parte de una campaña para obtener este indulto, al que de momento no se ha opuesto públicamente Trump.

Por su parte, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, declaró a los periodistas que no creía que se le debiera conceder el indulto a Maxwell.

Los miembros del Congreso pueden comenzar a revisar a partir de hoy las versiones sin censura todos los archivos del delincuente sexual fallecido y que están en poder del Departamento de Justicia.

