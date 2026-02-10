Crisis en Cuba: ¿Cuántas personas están varadas tras la falta de combustibles?

El cerco petrolero de Estados Unidos a Cuba ha mostrado quizá su mayor afectación en el sector turismo, la segunda fuente de ingresos del país, con el agotamiento de combustible para aviones A1, el más usado por las aeronaves comerciales.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, suscribió en enero una orden ejecutiva en la que advertía sobre la posible aplicación de aranceles a los países que comercializaran petróleo con Cuba, como parte de un endurecimiento de las políticas destinadas a estrangular la economía cubana y forzar una transformación de su sistema político.

La disposición parecía estar dirigida especialmente a México, uno de los pocos países que mantenía el abastecimiento de crudo a la isla tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y el posterior control del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.

Por otro lado, las autoridades de la aviación civil cubana emitieron el domingo un aviso dirigido a empresas y trabajadores del sector, en el que informaron que no se contará con suministro de combustible para aeronaves en nueve aeropuertos del país —entre ellos el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana— desde el martes y hasta el 11 de marzo.

Aerolíneas y hoteles han reaccionado a la emergencia con cancelaciones y reubicaciones:

Hay al menos 3 mil turistas canadienses varados en la isla, los cuales serán recogidos los próximos días por aviones de Air Canadá que harán 16 vuelos semanales a cuatro puntos de Cuba. El viaje de ida lo realizarán vacíos, y no habrá nuevos vuelos abiertos a pasajeros que quieran visitar la isla hasta nuevo aviso.

Air Europa, por su parte, ha informado que repostará combustible en el aeropuerto de Santo Domingo en sus vuelos hacia y desde La Habana.

Las aerolíneas mexicanas VivaAerobus y Aeroméxico anunciaron que mantendrán sus vuelos regulares hacia La Habana, pues el viaje se puede realizar con la cantidad de combustible cargada en México.

Los hoteles Resonance Cayo Santa María, Resonance Blu Santa Lucía y Domina Varadero han cerrado sus puertas, y los huéspedes que alojaban han sido trasladados a otros establecimientos.

Un avión de Turkish Airlines se prepara para despegar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba. AP/R. Espinoza

Viva Aerobús mantiene vuelos a Cuba

Ante la notificación de las autoridades aeronáuticas de Cuba donde se informa de una limitada disponibilidad de combustible para las aeronaves en la isla, Viva informa que su operación hacia La Habana continúa.

Los pasajeros que cuenten con vuelos reservados para viajar a Cuba entre el 10 y 11 de febrero no verán afectación alguna en sus itinerarios.

"Nuestras aeronaves estarán recargando el combustible suficiente en México que nos permita seguir operando", indicó la aerolínea.

EL INFORMADOR/N. Vázquez

La falta de combustibles afecta a bancos y al sector cultural

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció en una comparecencia televisiva el impacto de las recientes medidas de Estados Unidos. En respuesta, se anunció la suspensión indefinida de la Feria Internacional del Libro de La Habana, cambios en el calendario de la Serie Nacional de Beisbol y la reducción de horarios en bancos como el Metropolitano. Además, se informó que la venta de combustible a la población dejará de hacerse en pesos cubanos y pasará a realizarse en dólares, con un límite de 20 litros por persona.

Estas decisiones se suman a otras restricciones, como la reducción del transporte interprovincial y urbano. Por otro lado, Díaz-Canel agradeció la ayuda humanitaria enviada por México, que despachó más de 800 toneladas de alimentos y artículos de higiene, mientras evalúa vías diplomáticas para retomar el suministro de petróleo. Las autoridades cubanas aseguraron que la Terminal de Contenedores de Mariel continúa operando con normalidad.