El diario británico The Sun informó este lunes sobre modificaciones en documentos vinculados al caso del fallecido pederasta Jeffrey Epstein, particularmente en las secciones donde se mencionaba al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III.

Según el tabloide, en las últimas dos semanas habrían sido alterados los correos electrónicos intercambiados entre Epstein y Andrés , luego de que los archivos fueran publicados oficialmente.

Te puede interesar: Carlos III es señalado por la implicación del expríncipe Andrés en caso Epstein

El príncipe Andrés —quien fue despojado de sus títulos nobiliarios por decisión del rey— sigue envuelto en la controversia en el Reino Unido debido a sus antiguos vínculos con Epstein y después de que se revelara que, cuando era duque de York, habría facilitado al magnate documentos gubernamentales sensibles.

"Esto está frustrando la Justicia. Es un encubrimiento del crimen. Ojalá pudiera decirles que todo esto es impactante, pero para nosotros no lo es. De hecho, es predecible", dijo Jess Michaels, que ha sido víctima de la red Epstein, añade el diario.

"Seguimos siendo manipulados. Está diseñado para proteger a los responsables e intimidar a los supervivientes para evitar que denuncien", agregó Michaels.

Entre los documentos con detalles tachados o censurados se incluye un correo electrónico entre Epstein y una mujer rusa llamada Irina, que confirma una velada con Andrés en agosto de 2010.

El mensaje se encontraba entre los casi 100 que el periódico británico dice haber descubierto mediante una búsqueda por palabra clave: "tdoy", las iniciales en inglés de su entonces título de duque de York ('The Duke Of York').

Esto permitió al diario filtrar los 3,5 millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para encontrar aquellos en los que Andrés era el remitente o el destinatario.

El tabloide agrega que, cuando volvió este domingo a introducir la palabra clave para buscar en los Archivos Epstein, no se encontraron los documentos y que tuvo que rastrear los correos electrónicos a partir de capturas de pantalla que mostraban las fechas.

Sky Roberts, hermano de Virginia Giuffre, quien acusó a Andrés de abuso sexual cuando era menor de edad , declaró: "¿Por qué se censuran los nombres de los perpetradores mientras que los de los sobrevivientes permanecen intactos?"

"El público aún desconoce toda la verdad sobre quién facilitó el abuso de Epstein, quién participó en su explotación y quién ha estado protegido durante años", agregó.

Se estima que entre las figuras ricas y poderosas que permanecen en el anonimato se encuentran al menos seis hombres, uno de los cuales ocupa un puesto muy alto en un gobierno extranjero , dice 'The Sun'.

El demócrata estadounidense Jamie Raskin, quien tuvo acceso para examinar los archivos sin censura, declaró: "Vi los nombres de muchas personas que fueron censurados por razones misteriosas, desconcertantes o inescrutables".

La Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor -donde vivía hasta hace poco Andrés- está evaluando la información relativa a los contactos del expríncipe con Epstein y tiene que decidir si inicia o no una pesquisa criminal.

En tanto, el rey se ha limitado a expresar su solidaridad con las víctimas de Epstein y a afirmar que apoyará una eventual pesquisa por parte de la policía sobre Andrés.

No obstante, los expertos avisan que el monarca no ha hecho suficiente para resolver este asunto y muchos le exigen que solicite a su hermano declarar en Estados Unidos sobre su presunta participación en la red de explotación sexual del magnate.

XP