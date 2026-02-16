Las Fuerzas Armadas de Nigeria informaron este lunes que cerca de un centenar de militares estadounidenses arribaron al aeródromo de Bauchi, en el noroeste del país, como parte de un acuerdo de cooperación bilateral en defensa enfocado en fortalecer el combate contra el terrorismo.

En un comunicado, el Cuartel General de Defensa (DHQ) señaló que esta alianza permitirá acceder a capacidades técnicas especializadas que reforzarán la capacidad de Nigeria para disuadir amenazas terroristas y mejorar la protección de comunidades vulnerables en todo el territorio nacional.

La llegada fue planificada tras una solicitud formal del Gobierno nigeriano a Washington para apoyar con entrenamiento militar, asistencia técnica e intercambio de inteligencia con los miembros de las Fuerzas Armadas de Nigeria.

El DHQ subrayó que el personal estadounidense está integrado exclusivamente por especialistas técnicos que desempeñarán funciones de asesoramiento y formación, y que no constituyen fuerzas de combate.

"Las tropas nigerianas, junto con estos asesores, iniciarán una serie de entrenamientos conjuntos e iniciativas de cooperación centradas en la inteligencia. Estas actividades están diseñadas para fortalecer la capacidad de las tropas nigerianas para identificar y neutralizar eficazmente a los grupos terroristas extremistas que buscan desestabilizar el país", indicó el órgano militar que coordina operativamente a las fuerzas armadas.

El noreste del país padece desde 2009 los ataques del grupo yihadista Boko Haram y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en este país, de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Los combates contra los grupos armados se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas locales, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste.

