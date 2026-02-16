Zelenski ordena reforzar infraestructuras ante posible ataque masivo de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instruyó este lunes a las Fuerzas Armadas y a la compañía estatal de energía Ukrenergo a activar con carácter urgente nuevas medidas de resguardo para las infraestructuras estratégicas del país.

La orden se emitió luego de que los servicios de inteligencia advirtieran sobre la preparación de un posible ataque masivo por parte de Rusia, lo que encendió las alertas en Kiev . Ante el riesgo inminente, el mandatario pidió reforzar la protección de instalaciones clave, especialmente en el sector energético, considerado uno de los principales blancos en ofensivas previas.

Tras reunirse con las autoridades regionales y otros dirigentes para evaluar la situación tras los bombardeos rusos de la pasada noche, Zelenski, explicó a través de sus redes sociales que: "He ordenado al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Anatoli Krivonozhko; al ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedórov, y al presidente de Ukrenergo, Vitali Zaichenko, que preparen medidas de protección adicionales durante el día".

El presidente ucraniano explicó que su inteligencia ha obtenido información que apunta a que Rusia está preparando "un ataque masivo".

Rusia ha lanzado numerosos bombardeos masivos contra Ucrania en lo que va de año dirigidos sobre todo contra el sistema energético ucraniano.

Lee también: Cambio climático triplicó la probabilidad de megaincendios en Chile

Millones de ucranianos han estado durante días sin luz, agua corriente y calefacción a consecuencia de esta campaña de ataques rusos lanzada durante el período invernal más duro que ha experimentado Ucrania en los últimos lustros.

Zelenski dijo este fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich que ucranianos, rusos y estadounidenses hablarán en sus reuniones del martes y el miércoles en Ginebra de la posible declaración de una tregua energética.

Rusia ya declaró el 30 de enero por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump una tregua unilateral en los ataques a las infraestructuras energéticas enemigas a la que luego se unió Ucrania y que el Kremlin mantuvo durante sólo cuatro días.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA