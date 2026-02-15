Construirán nuevo aeropuerto en Israel por "creciente demanda de turistas"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sometió este domingo a la aprobación del gabinete un proyecto para construir un nuevo aeropuerto en el sur del país, con el argumento de atender la creciente afluencia de turistas.

A través de un comunicado de prensa difundido por su oficina antes de la reunión de su gabinete, Nentayahu explicó que: "Solo así podremos dar una respuesta real a la creciente demanda de turistas y tráfico aéreo de los millones de personas que llegan a Israel cada año, y que vendrán aún más, y también de los ciudadanos israelíes que vuelan al extranjero".

Esta nueva infraestructura de transporte aéreo se prevé levantar en la zona de Siclag, una antigua localidad mencionada en la Biblia ubicada en el sur del territorio histórico de Judá, en la región del Néguev, cerca de la actual ciudad israelí de Beersheba.

El mandatario israelí aseguró que esta construcción impulsará "el empleo, la accesibilidad y el turismo" en el Néguev, una de las zonas más deprimidas de Israel, con tasas de pobreza que en 2024 rondaban en torno al 22 %, según el Instituto Nacional de Seguros de Israel.

Entre ellos, el segmento poblacional más afectado son los aproximadamente 300.000 beduinos (árabes musulmanes con ciudadanía israelí en muchos casos) que pueblan ese desierto, y contra los que el Gobierno de Netanyahu lleva meses emprendiendo una cruzada para obligarles a abandonar su estilo de vida seminómada y colonizar la zona con asentamientos judíos.

Por otra parte, Netanyahu comunicó hoy que también está promoviendo la construcción de otro aeropuerto en el norte, concretamente en Ramat David.

Actualmente, Israel cuenta principalmente con el Aeropuerto Internacional Ben Gurión (Tel Aviv), el Aeropuerto de Ovda (al sur, cerca de Eilat) y también el Aeropuerto Eilat-Ramon. Además de dos aeropuertos regionales menores en Haifa y Rosh Piná, al norte.

No obstante, el turismo en Israel no ha vuelto a ser el mismo desde 2023, año en que se produjeron los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre.

En el acumulado de dicho año, aproximadamente 3 millones de viajeros arribaron a Israel; esa cifra cayó a 960.000 en 2024; y no logró despegar el año pasado, instalada en unos 1,3 millones de visitantes, según datos del Ministerio de Turismo de Israel.

Tras la entrada en vigor del "alto el fuego" en Gaza el pasado 10 de octubre, aunque en la práctica las Fuerzas de Defensa israelíes lo han violado diariamente matando a más de 600 palestinos y dejando heridos a más de 1.600 desde entonces, Israel trata de exteriorizar una imagen de normalidad en el país para atraer al turismo.

La reapertura de las rutas aéreas a Tel Aviv, la contratación de los servicios de 'influencers' extranjeros que viajan al país, la reinstauración de coberturas en algunas aseguradoras, la flexibilización de las restricciones de viaje y ahora la construcción de nuevos aeropuertos van encaminadas hacia esta dirección.

Sin embargo, el hipotético ataque de la Administración Trump contra Irán, que muy probablemente implicaría a Israel, mantiene en el aire el impulso turístico que pretende el Gobierno de Netanyahu.

