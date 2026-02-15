Los hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite en Florida, de acuerdo con un reporte del Departamento de Tesoro de Estados Unidos.

En el documento "IMG Academy, LLC llega a un acuerdo con la OFAC por 1.7 millones de dólares en relación con aparentes violaciones de las sanciones antinarcóticos", el Departamento añade que la academia realizó transacciones durante cinco años consecutivos con dos individuos (identificados como SDN 1 y SDN 2) que estaban sancionados por sus lazos con un cártel de drogas con sede en México.

IMG Academy, cuyo campus se encuentra en Bradenton, Florida, es un internado que ofrece un nivel académico y deportivo de élite.

"Entre 2018 y 2022, IMG Academy celebró contratos anuales, en forma de acuerdos de matrícula (ATM o "acuerdos"), con dos personas con Designación Nacional Especial (SDN) —en adelante, "SDN 1" y "SDN 2", o "los SDN" en conjunto— sancionadas en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (FNA) por brindar apoyo financiero y servicios a una Organización Mexicana del Narcotráfico (ODN) sancionada y/o a su líder principal".

De acuerdo con lo informado por el Departamento del Tesoro, "IMG Academy también recibió y procesó los pagos de matrícula y otros pagos relacionados en virtud de estos acuerdos a lo largo de su relación con los SDN. Estos acuerdos y transacciones se llevaron a cabo para la inscripción y asistencia de los dos hijos, estudiantes-atletas, de los SDN".

Por el primer estudiante se llegó a pagar 98 mil 867 dólares por un año académico complet o: "Durante cada uno de los cinco años académicos siguientes, IMG Academy y SDN 1 renovaron sus TEA anualmente hasta la graduación del Estudiante-Atleta 1 en la primavera de 2023. Las obligaciones de pago de SDN 1 de conformidad con cada TEA variaron entre 47 mil 026 por medio semestre y 98 mil 867 por un año académico completo de inscripción del Estudiante-Atleta 1".

Por el segundo estudiante la cifra fue hasta de 102 mil 235 dólares : "Las obligaciones de pago de SDN 2, según cada TEA, oscilaban entre 100 mil 549 y 102 mil 235 por cada año académico completo de la inscripción del Estudiante-Atleta 2. Cada TEA obligaba a SDN 1 y SDN 2 a ser incondicionalmente responsables del pago de la cuenta de sus respectivos hijos, lo que incluía los cargos por matrícula, alojamiento y gastos adicionales incurridos por cada hijo durante su asistencia".

Según el Departamento, la academia recibió pagos de colegiaturas a través de transferencias bancarias de terceros y entidades ubicadas principalmente en México.

"SDN 1 y SDN 2 cumplían principalmente con sus obligaciones de pago con IMG Academy mediante transferencias bancarias de terceros y pagos con tarjeta de crédito que los SDN tenían registrados en IMG".

Añade que "IMG Academy recibía transferencias bancarias de personas y entidades externas no designadas, principalmente ubicadas en México, a su cuenta bancaria en una institución financiera estadounidense, para abonarlas en la cuenta de cada estudiante-atleta. IMG Academy también cargaba los pagos a las tarjetas de crédito registradas para cada estudiante-atleta.

"Además, cuando existía un saldo positivo al final del año en la cuenta de cualquiera de los estudiantes-atletas, IMG Academy aplicaba los montos de un año académico al siguiente para cubrir una parte del nuevo TEA de IMG Academy con el SDN respectivo".

En el informe, el Departamento menciona que "IMG Academy demostró un desprecio temerario por los requisitos de sanciones de EU al cometer las presuntas infracciones, incluyendo la omisión de realizar verificaciones de antecedentes penales a sus contrapartes".

Detalla que "durante el proceso de solicitud, la etapa de inscripción y al firmar cada TEA, los SDN proporcionaron datos de nombre completo que coincidían con sus entradas en la Lista SDN. Una diligencia debida mínima en cualquier momento de este proceso habría revelado que estos clientes fueron sancionados. Esta omisión permitió que se produjeran numerosas infracciones durante un periodo prolongado".

En el reporte se menciona que el acuerdo cubre 89 ocasiones entre 2019 y 2025 en las que la academia realizó transacciones o mantuvo contratos con dos individuos sancionados vinculados a un cártel mexicano.

Además, la sanción un millón 720 mil dólares refleja que la OFAC consideró las violaciones como "no graves" (non-egregious), pero también tomó en cuenta que la academia no reveló voluntariamente las faltas (ya que la OFAC ya había iniciado una investigación cuando la escuela informó lo sucedido).

Se reporta que la academia "tomó medidas correctivas inmediatas tras conocer las presuntas infracciones y, desde entonces, ha desarrollado e implementado un programa de cumplimiento de sanciones de la OFAC".

Además, "tras un cambio de propiedad en junio de 2023, IMG Academy contrató, entre otros puestos de liderazgo, a un nuevo Director Jurídico, quien realizó una revisión retrospectiva exhaustiva e implementó un programa de cumplimiento de sanciones basado en el riesgo".

En el reporte se menciona que "IMG Academy cooperó con la OFAC respondiendo de manera oportuna y sustancial a todas las solicitudes de información. IMG Academy también acordó suspender el plazo de prescripción durante la investigación de la OFAC".

