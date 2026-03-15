Encuentran en Marruecos fósil de enorme reptil marino previo a la extinción de los dinosaurios

El descubrimiento en Marruecos de un enorme fósil de mosasaurio, un reptil marino que habitó los océanos hace aproximadamente 66 millones de años, podría aportar nuevas pistas sobre la diversidad de la vida marina poco antes de la desaparición de los dinosaurios, señalaron investigadores.

El hallazgo fue realizado por un equipo internacional en los depósitos fosfatados de Sidi Chennane, ubicados en la provincia de Khouribga, en la región central del país. Los científicos identificaron el fósil como Pluridens imelaki, una nueva especie de mosasaurio gigante.

El ejemplar podría haber alcanzado unos 9 metros de longitud, según las estimaciones basadas en su cráneo.

"Pluridens imelaki representa uno de los mosasaurios más grandes conocidos hasta ahora y su rareza sugiere que podía ser un taxón migratorio o poco frecuente en su ecosistema", según el estudio recientemente publicado en la revista Diversity.

De acuerdo con los investigadores Nicholas R. Longrich y Nour‑Eddine Jalil , se trata de una especie muy rara y solo se ha recuperado un ejemplar entre los de fósiles estudiados en la zona de Sidi Chennane, reconocida por la abundancia de restos marinos del periodo cretácico.

"Pluridens imelaki representa uno de los mosasaurios más grandes conocidos hasta ahora y su rareza sugiere que podía ser un taxón migratorio o poco frecuente en su ecosistema", agregan los expertos.

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Los mosasaurios fueron predadores marinos de gran tamaño y este hallazgo revela que algunas especies tenían mandíbulas más finas y dientes adaptados a presas pequeñas, una variación importante antes de la extinción de los dinosaurios.

El fósil se encuentra en el Museo de Historia Natural de Marrakech y los investigadores confían que su estudio arrojará luz sobre la evolución de la fauna marina prehistórica.

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NA