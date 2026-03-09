Los padecimientos dermatológicos que trastornan a los mexicanos

De acuerdo con datos de la Fundación Mexicana de Dermatología (FMD), es muy común que los mexicanos sufran de dermatitis atópica, el acné y la alopecia, luego de que se encuentren entre los primeros diez padecimientos de la piel que afectan a la población a nivel nacional.

En ese sentido, hasta el 53 por ciento de los pacientes presenta síntomas del tipo comezón, también llamado prurito o dermatitis atópica. Sin embargo, los padecimientos señalados van apareciendo relacionados con su edad. Por ejemplo, la dermatitis atópica suele afectar a infantes que viven en zonas del país donde hay escasez de agua. La principal característica de dicha enfermedad es la resequedad de piel. Esta condición provoca una comezón que puede ser de leve a intensa.

Por otro lado, el acné suele presentarse en el 25 por ciento de los adolescentes debido al ajuste hormonal propio de la edad. Y para ello, la sugerencia principal suele ser lavarse la cara dos veces al día con sustancias sebo reguladoras que limiten la formación de espinillas. Es relevante señalar que cualquier tratamiento con sustancias y cremas debería estar avalado por un médico dermatólogo especialista del área.

Por último, la alopecia o pérdida de cabello suele presentarse en etapas adultas, aunque la gente joven no está exenta del todo de padecerla. Dicho padecimiento se presenta hasta en un 40 por ciento en hombres y un 25 por ciento en mujeres. Cabe destacar que es un padecimiento crónico. Sin embargo, hay distintos productos y procedimientos que pueden realizarse para aminorar sus efectos, disuadirlos o contrarrestarlos.

Estos tres son los principales padecimientos dermatológicos que afectan a las y los mexicanos, quienes también presentan, aunque con menor frecuencia, los siguientes males:

Dermatitis del pañal

Fotodermatosis

Micosis

Vitíligo

Rosácea

Dermatografismo

De igual forma, hay que poner especial atención en las enfermedades psicodermatológicas, las cuales refieren a padecimientos surgidos en la piel pero originados por condiciones emocionales de estrés o angustia. Entre ellas se encuentran la neurodermatitis, la alopecia neuromecánica, la dismorfofobia, la psoriasis y el prurito psicógeno.

Ante ello, se recomienda atender cualquier padecimiento del tipo con una experta o experto médico dermatológico a tu alcance. En Jalisco es posible asistir al Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”.

