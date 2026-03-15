Al denunciar la "atroz violencia" que sufren los pueblos de la región desde hace dos semanas, este domingo el Papa León XIV solicitó a los responsables del conflicto en Medio Oriente que "cesen el fuego" y que "se reabran caminos de diálogo".

"En nombre de los cristianos de Medio Oriente y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad, me dirijo a los responsables de este conflicto. Cesen el fuego, que se reabran caminos de diálogo" , dijo el Pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico.

Y añadió: "La violencia nunca podrá llevar a la justicia, a la estabilidad y a la paz que los pueblos esperan".

León XIV denunció que desde hace dos semanas los pueblos de Medio Oriente "sufren la atroz violencia de la guerra" y que "miles de personas inocentes han sido asesinadas y muchísimas otras obligadas a abandonar sus propias casas".

Te puede interesar: Irán responde a Estados Unidos: el nuevo líder supremo no tiene ningún problema

"Renuevo mi cercanía orante a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en los ataques que han golpeado escuelas, hospitales y centros habitados", agregó.

Asimismo, expresó su "gran preocupación" por la situación en el Líbano, país al que viajó el pasado mes de diciembre como parte de su primer viaje internacional, y donde esta semana un sacerdote maronita murió tras ser alcanzado por un proyectil durante un bombardeo.

"Espero caminos de diálogo que puedan sostener a las autoridades del país en la implementación de soluciones duraderas a la grave crisis en curso por el bien común de todos los libaneses", afirmó.

Previamente, durante el rezo del ángelus, el pontífice pidió "abrir los ojos" ante el sufrimiento y "las heridas del mundo".

"Es necesaria una fe despierta, atenta y profética, que abra los ojos ante las oscuridades del mundo y lleve allí la luz del Evangelio por medio de un compromiso de paz, de justicia y de solidaridad", afirmó ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro.

Lee también: Teherán critica a Estados Unidos y cuestiona su capacidad de seguridad en Medio Oriente

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB