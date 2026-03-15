Miguel Díaz-Canel Bermúdez, actual presidente de la República de Cuba, se hizo presente desde sus redes sociales para reconocer el apoyo que la isla del Caribe ha recibido del exmandatario Andrés Manuel López Obrador durante su gestión.

La inesperada publicación de Díaz-Canel en X (@DiazCanelB) ocurre tras el mensaje de López Obrador de hace unas horas, en donde llamó a las y los mexicanos a apoyar económicamente a Cuba , que está pasando por una crisis humanitaria tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro fue capturado. A partir de ese momento, el país isleño ha permanecido a la deriva sin suministro de petróleo y, por lo tanto, sin energía eléctrica en más de la mitad del territorio .

El expresidente López Obrador instó desde sus redes a que " todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano ".

López Obrador aparece en redes para pedir ayuda humanitaria dirigida a Cuba. X / @lopezobrador_

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La reacción de Cuba

Díaz-Canel, con mucha calidez, escribió desde su perfil: " Gracias, querido hermano López Obrador ".

El actual mandatario de Cuba aseguró que la república nunca olvidará todos los actos de solidaridad que emanaron desde México durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador; además, agradeció el apoyo que La Habana ha recibido en su acto de resistencia frente al dominio de Estados Unidos.

Por último, el mandatario del Caribe expresó: " Y jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad ".

Publicación del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, desde redes sociales. X / @DiazCanelB

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