El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este jueves que espera que el brote de hantavirus que se está registrando haga que Estados Unidos y Argentina reconsideren su salida de este organismo, que en ambos casos ya se ha hecho efectiva. "Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener", dijo en una rueda de prensa dedicada a la situación en torno al hantavirus.

El responsable de la OMS aseguró que ante el actual brote infeccioso "las cosas siguen igual que antes" en términos de información hacia ambos países, mientras que la organización ha recibido también cooperación técnica tanto de Washington como de Buenos Aires.

OMS: “La seguridad sanitaria necesita universalidad”

“La misión de la OMS es ayudar a que el mundo sea un lugar seguro. Nuestra misión incluye a Estados Unidos, por lo que también queremos que la población estadounidense esté a salvo”. "Así que seguiremos colaborando por nuestra parte y proporcionando información para que la enfermedad no sea un problema en este país, ni en el resto del mundo", aseguró.

Tedros reflexionó sobre la necesidad de que se reconozca que "la seguridad sanitaria necesita universalidad y cualquier vacío, cualquier espacio que no esté cubierto, en realidad beneficia al virus".

"La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad", recalcó.

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Estados Unidos oficializó su salida de la OMS el pasado 22 de enero, un año después del anuncio de esta decisión, una condición para hacerla efectiva. Por otro lado , una segunda condición legal es que el país que quiera retirarse de la organización debe estar al día con sus contribuciones obligatorias, lo que en el caso de Estados Unidos no ocurre. Esta decisión ha privado a la OMS de cerca del 20 % de su financiación.

Por su parte, Argentina dio por concluido el procedimiento de salida de la OMS el pasado 17 de marzo, aunque aún se espera un pronunciamiento al respecto de la asamblea anual de la organización, que se iniciará el próximo día 18 en Ginebra.

El pasado 3 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó un foco de infección en el crucero MV Hondius en donde al menos tres personas fallecieron por hantavirus, la situación continúa siendo evaluada por la organización.

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AS

