Este jueves, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a las declaraciones del fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien aseguró que "vendrán más" acusaciones en contra de políticos mexicanos presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

En entrevista con News Nation, Blanche, quien ocupa el puesto de fiscal interino tras la destitución de Pam Bondi, fue cuestionado sobre si habrá más acusaciones similares a las que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos hace unos días.

"Por supuesto. Ya acusamos a múltiples funcionarios de gobierno y a un juez mexicano recientemente. Eso es algo que continuará" , respondió.

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En este escenario, Sheinbaum Pardo exigió que Estados Unidos envíe las pruebas necesarias para sustentar dichos señalamientos: "Si tienen pruebas, que las envíen", dijo en su conferencia de prensa matutina.

Afirmó que su gobierno no protege a nadie, sin embargo, enfatizó que cualquier proceso para detener a alguien en el territorio mexicano debe apegarse a la ley.

"Lo he dicho yo muy claramente, entonces no protegemos a nadie. Pero para detener a alguien, pues tiene que cumplirse con la ley mexicana. Pruebas, que se envíen pruebas", declaró la Jefa del Ejecutivo.

Estados Unidos también debe cooperar, dice Sheinbaum

En conferencia de prensa, la Mandataria dijo "también queremos que ellos cooperen", al recordar que México ha solicitado al gobierno estadounidense la extradición de personas vinculadas al delito de huachicol y al caso Ayotzinapa, sin embargo, las peticiones no se han cumplido.

“Nosotros hemos pedido que ellos envíen cerca de 4 personas vinculadas con el tema de huachicol, no han enviado a nadie, les hemos pedido que envíen a dos personas vinculadas con el caso Ayotzinapa, no han enviado a nadie, entonces, es responsabilidad compartida y si tienen algo contra algún mexicano, las pruebas” , aseveró.

Sheinbaum destacó que hay comunicación con el gobierno estadounidense, pero sin injerencia.

“Hay comunicación con ellos y colaboración, hay coordinación, pero también siempre, no queremos que haya injerencia ni intervención y menos en asuntos políticos”, dijo.

Con información de SUN

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MB

