El presidente Donald Trump arreció sus amenazas contra México en materia de lucha antidrogas y el presidente advirtió que "si no hacen su trabajo, nosotros lo haremos". En este contexto, el fiscal general interino de EU, Todd Blanche, habló sobre si existe posibilidad de que Trump ordene envío de tropas a México.

La reciente petición de EU a México para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien acusan de vínculos con el narcotráfico, supone para México entrar en terreno desconocido en su relación con su vecino del norte.

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Fiscal de EU sobre si Trump enviará tropas a México

El fiscal general interino de EU, Todd Blanche, en entrevista con News Nation, habló sobre si hay posibilidad de que Trump ordene envío de tropas a México; dijo que esa decisión depende solo del presidente de EU. Pero subrayó que tanto EU como México tienen una misión en común. "Todos queremos detener el flujo de drogas. Sé que el liderazgo en México lo quiere, igual que nosotros; es solo cuestión de ver cómo podemos trabajar juntos para lograrlo".

Por otro lado, tras las acusaciones que anunció la semana pasada el Departamento de Justicia contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos, incluyendo el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vendrán más. "Por supuesto. Ya acusamos a múltiples funcionarios de gobierno de México y a un juez, recientemente también. Eso es algo que continuará".

México y EU en un punto de inflexión

El pasado miércoles 6 de mayo, el presidente Donald Trump insistió en sus amenazas contra México: "Si no hacen su trabajo, nosotros lo haremos".

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"El ingreso de drogas vía marítima ha disminuido 97% y ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre, que es mucho más fácil. Seguramente oirán algunas quejas de representantes de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros. Y ellos lo entienden", enfatizó el presidente.

Al divulgar, este mismo miércoles, su Estrategia Antiterrorismo, la Casa Blanca colocó al narcotráfico —que Washington califica de narcoterrorismo— como uno de los vectores de esa lucha antiterrorista, al mismo nivel del terrorismo islámico. "Seguiremos con nuestras campañas militares y policiales contra todos los cárteles y pandillas designados como organizaciones terroristas", afirma la estrategia.

Con información de EFE.

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