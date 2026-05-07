Hantavirus: qué es el virus que tiene un crucero en cuarentena y por qué preocupa a la OMS

El reciente brote de hantavirus a bordo de un crucero que zarpó de Ushuaia, Argentina, ha desatado una alerta sanitaria global en mayo de 2026. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que la enfermedad cobró la vida de tres pasajeros. Este evento en altamar obligó a poner la embarcación en cuarentena frente a las costas de Cabo Verde, mientras equipos médicos de emergencia coordinan la evacuación y el aislamiento de los afectados para contener la propagación.

El buque realizaba una exclusiva expedición por el Atlántico Sur cuando los primeros pasajeros comenzaron a enfermar . Las autoridades sanitarias de Europa intervinieron rápidamente para analizar las muestras de los afectados, confirmando que el agente causal era una variante específica originaria de Sudamérica.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

Para entender la magnitud de esta crisis sanitaria, es vital saber que el hantavirus pertenece a la familia Bunyaviridae y se transmite principalmente a través de roedores silvestres infectados. A diferencia de muchos otros virus tropicales, no requiere la picadura de un insecto vector; los humanos se contagian al inhalar partículas microscópicas suspendidas en el aire provenientes de la orina, heces o saliva de animales como el ratón .

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La cepa andina: El verdadero motivo de alerta para la OMS

El factor crítico que elevó el nivel de riesgo y encendió las alarmas de la Organización Mundial de la Salud es la identificación precisa de la cepa andina en los pacientes evacuados . Esta variante, endémica de las regiones del sur de Argentina y Chile, es la única en todo el mundo con capacidad científicamente documentada de transmisión de persona a persona mediante contacto estrecho y prolongado.

La posibilidad real de un contagio interhumano dentro de las instalaciones cerradas de un barco de pasajeros transforma un brote zoonótico tradicional en una amenaza epidemiológica más compleja , requiriendo protocolos de bioseguridad estrictos.

Los estragos de esta severa infección se manifiestan a través del temido síndrome pulmonar por hantavirus, una condición clínica que deteriora rápidamente la salud general del paciente.

Inicialmente, los afectados a bordo del crucero presentaron fiebre alta, dolores musculares intensos, fatiga extrema y molestias gastrointestinales, cuadros que fácilmente podrían confundirse con una gripe común o fatiga de viaje. Sin embargo, en cuestión de días, la infección evolucionó hacia una insuficiencia respiratoria aguda y shock sistémico.

¿Peligro internacional?

Actualmente, los pasajeros y tripulantes del crucero permanecen bajo estrictas medidas de aislamiento en sus respectivos camarotes, siendo monitoreados por personal especializado para detectar cualquier anomalía térmica o respiratoria.

La OMS, cabe decir, ha señalado en sus comunicados oficiales que el riesgo para la población mundial sigue siendo bajo .

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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