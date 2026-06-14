El choque de dos helicópteros en Río de Janeiro deja al menos seis personas muertas

La colisión de dos helicópteros la mañana de este domingo 14 de junio en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro (Brasil), deja un saldo de al menos seis personas fallecidas, según informaron fuentes oficiales.

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Se localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves

En declaraciones a medios de comunicación, el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, detalló que el accidente aéreo se registró exactamente a las 8:59 hora local (11:59 hora GMT) y que, al llegar, los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves.

La sexta víctima fatal fue hallada en el segundo helicóptero, el cual cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto. Una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

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Las unidades de emergencia trabajan en el lugar del siniestro

El vocero reportó que, debido a la fuerza del impacto en el aire, múltiples piezas y fragmentos de los helicópteros salieron proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales aledaños. Las unidades de emergencia trabajan en el lugar del siniestro para asegurar la zona. Hasta el momento, no se conocen las identidades de las víctimas ni las causas que originaron la colisión.

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AS

