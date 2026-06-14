Irán advierte: si Estados Unidos no cumple sus compromisos en Líbano, peligra el acuerdo de paz

El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo que resulta "imposible hablar de seguir adelante” con el acuerdo si Washington no cumple con los compromisos asumidos respecto al Líbano, luego de que Israel lanzara nuevos ataques contra el territorio libanés.

“Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante”, dijo en X Qalibaf en una aparente referencia al acuerdo de paz con Estados Unidos.

El también presidente del Parlamento iraní afirmó que los nuevos ataques de Israel contra el barrio Dahye de Beirut “han demostrado una vez más que Estados Unidos carece o bien de la voluntad de cumplir sus compromisos o bien de la capacidad para hacerlo”.

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Y aseguró que Washington “no puede obtener concesiones dando luz verde” a Israel.

“La táctica del ‘policía bueno’, policía malo ha quedado obsoleta”, dijo.

Irán y Estados Unidos están muy cerca de firmar un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que hoy se firmaría el acuerdo, pero Irán insiste en que será en “los próximos días”.

En medio de la inminencia del acuerdo para poner fin a la guerra que comenzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el Estado judío lanzó hoy nuevos ataques contra el barrio Dahye de Beirut, feudo de Hezbolá, en unos bombardeos que han causado al menos dos muertos.

En semanas anteriores, cuando Teherán y Washington acercaron posiciones, Israel lanzó otra ofensiva contra Beirut, a lo que la República Islámica respondió atacando al país judío.

El memorando de entendimiento que se está fraguando entre Estados Unidos e Irán, con mediación de Pakistán, implica el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el libanés.

Estados Unidos, Pakistán e Irán han confirmado que en cualquier caso la firma del acuerdo sería virtual, de manera electrónica.

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MB