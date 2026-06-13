Israel intensifica ataques contra Líbano mientras EU e Irán buscan acuerdo de cese al fuego

Las fuerzas armadas de Israel llevaron a cabo ataques contra más de 70 objetivos vinculados a Hizbulá en el sur del Líbano, en un momento en que Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones para alcanzar un posible acuerdo que podría contemplar la suspensión de las hostilidades en territorio libanés.

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De acuerdo con el Ejército israelí, durante las últimas 24 horas fueron destruidas decenas de instalaciones utilizadas por el grupo chií, entre ellas plataformas de lanzamiento de proyectiles y estructuras operativas, según informó en un comunicado difundido este sábado.

Israel intensifica ofensiva contra posiciones de Hizbulá en territorio libanés

El Ejército dijo haber matado también a milicianos del grupo chií en las posiciones en las que operan las tropas en el sur libanés.

El comunicado se produce horas después de que las fuerzas armadas ordenaran la evacuación de una veintena de localidades en la zona de Nabatieh, en el sur del país levantino, como respuesta a un lanzamiento de proyectiles de Hizbulá que logró cruzar a territorio israelí (y fue interceptado) a primera hora del sábado.

Según la cadena libanesa Al Mayadeen, Israel ya estaba bombardeando zonas del sur libanés, como barrios de Nabatieh, antes de emitir esas órdenes de evacuación a la población.

Ataques dejan víctimas mientras avanzan negociaciones diplomáticas

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que el encargado administrativo de la localidad de Al Rayan, Ali Badi, murió en uno de los bombardeos israelíes contra la zona de Jezzine, una de las regiones más golpeadas por la nueva oleada de bombardeos iniciada esta mañana.

Además, otro ciudadano libanés falleció en un ataque aéreo contra la ciudad de Kfar Remmam, de acuerdo con la ANN, que añadió que los cazas israelíes también bombardearon la zona de Nabatieh al Fawqa.

Por su parte, el Ejército libanés, que no interviene en la guerra, denunció en un comunicado que un dron israelí atacó a un soldado mientras se desplazaba cerca de un hospital de Nabatieh y, posteriormente, volvió a apuntar contra el militar, "lo que provocó que resultara gravemente herido".

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, aseguró el viernes que el Ejército no abandonará el sur libanés invadido.

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Sin embargo, el memorando de entendimiento que se está fraguando entre Estados Unidos e Irán, con mediación de Pakistán, implica el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el libanés.

La violencia, iniciada el 2 de marzo en el marco de la guerra de Irán, ha provocado desde entonces la muerte de más de 3 mil 700 personas solo en el Líbano, según las autoridades del país mediterráneo.

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