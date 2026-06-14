Irán confirma cuándo será firmado el acuerdo con Estados Unidos para poner fin al conflicto

El vicecanciller de Irán, Ali Gharaibabadi, informó este domingo que las negociaciones entre Teherán y Washington llegaron a su etapa final, luego de completar el documento del memorando de entendimiento que formará parte del acuerdo de paz. Según reportó la agencia iraní Fars, la firma oficial del llamado Acuerdo de Islamabad está programada para el próximo viernes 19 de junio en Suiza.

El funcionario iraní señaló además que, como parte de los compromisos alcanzados, se anunciará el cese inmediato y permanente de la guerra, así como la suspensión de las operaciones militares en distintos frentes de la región, incluido el Líbano. De acuerdo con sus declaraciones, esta medida entraría en vigor desde esta misma noche como parte del proceso para poner fin al conflicto.

Irán anuncia el fin de las operaciones militares y avances en el acuerdo con Estados Unidos

“El fin inmediato y permanente de la guerra y las operaciones militares en diversos frentes, incluido el Líbano, será declarado a partir de esta noche”, afirmó.

El funcionario añadió que el levantamiento del bloqueo naval constituye otro de los elementos del acuerdo alcanzado.

El viceministro anticipó la publicación del texto del memorando: "Pronto publicaremos el texto del acuerdo de entendimiento y el pueblo verá cuántos logros hemos obtenido y cuántos compromisos hemos asumido".

También, precisó que "los compromisos en relación con los logros no son comparables", en referencia a los términos obtenidos por Teherán en la negociación.

El funcionario, además, dijo que "el poderío militar de hoy ha contribuido a avanzar en nuestros asuntos y a concretar el acuerdo".

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Advirtió que "dondequiera que haya un incumplimiento de los compromisos por parte de la contraparte", realizarán la "acción específica correspondiente".

Pakistán, Catar, Arabia Saudí y Turquía participaron como mediadores del proceso de paz

El acuerdo fue mediado por Pakistán con el respaldo de Catar, Arabia Saudí y Turquía. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, confirmó, el fin del conflicto en sus redes sociales. Al igual que el presidente estadounidense, Donald Trump, quien tampoco ofreció más detalles del acuerdo.

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