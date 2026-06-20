Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron este sábado 20 de junio el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo, una medida que atribuyeron a los ataques israelíes en el sur del Líbano y al presunto incumplimiento de Estados Unidos del memorando de entendimiento que puso fin a la guerra.

La información fue difundida por la agencia estatal IRNA y esto es lo que se sabe al momento.

Irán acusa a Estados Unidos de incumplir el acuerdo

A través de un comunicado, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní, justificó la decisión señalando que Washington no ha cumplido los compromisos establecidos en el acuerdo para detener el conflicto.

"En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (...), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones", declaró el organismo militar.

El Cuartel General aseguró que el cierre del paso marítimo representa el primer paso dentro de una estrategia de respuesta frente al supuesto incumplimiento de los compromisos por parte de Estados Unidos.

Asimismo, advirtió que podrían adoptarse nuevas acciones si continúan las operaciones militares israelíes.

"En caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones", señaló el principal mando conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes.

Señalamientos por la situación en el sur del Líbano

Las autoridades iraníes denunciaron además la "despiadada matanza" y el desplazamiento de cientos de miles de personas en territorio libanés.

También criticaron que las fuerzas israelíes permanezcan en zonas del sur del país, al considerar que no se ha concretado la retirada de esos territorios.

El nuevo cierre del estrecho de Ormuz ocurre casi una semana después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo provisional para poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

Como parte de ese entendimiento, ambas partes acordaron la reapertura del corredor marítimo, que permanecía bloqueado por Teherán desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero.

Posteriormente, Washington respondió con un cerco naval sobre puertos y buques iraníes a mediados de abril.

Continúan los ataques en Líbano y se frenan las negociaciones nucleares

Los ataques israelíes contra el sur del territorio libanés continuaron este sábado y provocaron la muerte de siete personas, en lo que Irán considera una nueva violación del alto el fuego anunciado el viernes por fuentes oficiales estadounidenses e israelíes bajo condición de anonimato.

Pese a los bombardeos, que según Israel fueron una respuesta a proyectiles lanzados por el grupo chií libanés Hezbolá, el gobierno israelí aseguró que mantiene su compromiso con la tregua.

Tras estos acontecimientos, Irán suspendió las negociaciones previstas con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.

Hasta el momento, las partes no han anunciado una nueva fecha para retomar las conversaciones.

Para entender:

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz.

La medida fue presentada como respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano.

Teherán responsabilizó a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento para poner fin a la guerra.

Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron sobre posibles medidas adicionales si continúan las hostilidades.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear permanecen suspendidas.

El antecedente: un acuerdo y la reapertura del paso marítimo

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