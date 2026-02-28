Donald Trump es el mayor agente desestabilizador del planeta: expertos

Crisis, inestabilidad y el riesgo de una escalada militar en Medio Oriente y en el mundo son algunos de los efectos de la “Operación Furia Épica”, llevada a cabo por Estados Unidos e Israel en contra de Irán, aseguraron expertos, quienes también acusaron que Donald Trump, más allá de la búsqueda de paz y combatir la amenaza nuclear del país islámico, busca aumentar su influencia en la región, como lo hizo con Venezuela e intenta hacer con Cuba.

“Lo que estamos viendo ahorita es un escenario más de esta política imperialista de Donald Trump que lo sigue manteniendo como el mayor agente desestabilizador del planeta. No importa que se esté en pláticas con él para cualquier cosa: su respuesta siempre será la violencia, como hasta ahorita lo ha demostrado”, expresó Eduardo González, académico del Tecnológico de Monterrey

El experto señaló que tras la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán, la respuesta militar del gobierno iraní podría ser “mucho más fuerte y de mayor intensidad”.

Adriana Hernández, académica de la Universidad Panamericana, no descartó que Estados Unidos busque hacerse con el control de las reservas petroleras, con capacidad para refinar hasta 2.5 millones de barriles al día.

“Hay intereses por parte de Israel, hay intereses por parte de Estados Unidos en el petróleo, pero sobre todo es esta capacidad de armas nucleares que tiene Irán, que por supuesto tiene la capacidad de atacar a todos los aliados y las bases militares […]. Ya hemos visto cómo Estados Unidos quiere cambiar y manejar el mundo. Podría instaurar un gobierno (en Irán) que sea a fin sus intereses con el petróleo y el comercio mundial”.

Nadine Cortés, especialista en relaciones internacionales, comentó que la Guerra de los 12 días, ocurrida en junio pasado, estaba “en pausa”. Señaló que el conflicto ha avanzado con rapidez, pues Irán ha atacado bases militares y aliados de Estados Unidos en la región, además de que países afines a la nación persa, como Rusia, han calificado la ofensiva como un ataque.

El número de víctimas, que se estiman son más de 200, incluidos al menos 85 menores de una escuela primaria de la ciudad de Minab, al sur de Irán, hablan de la gravedad y la situación que alcanzó el conflicto, añadió.

YC