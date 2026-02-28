La ofensiva militar que lanzaron Estados Unidos e Israel en contra de Irán, y la respuesta de este país en represalia, representan “un momento peligroso”, advirtieron expertos. Señalaron que en menos de 24 horas Medio Oriente ha vivido una serie de ataques y contraataques que amenazan la estabilidad de la región y del mundo.

Nadine Cortés, especialista en relaciones internacionales, descartó que exista el riesgo de una Tercera Guerra Mundial; sin embargo, advirtió que la situación en Medio Oriente abre dos panoramas: una escalada aún mayor en la región y ataques militares controlados. Comentó que la participación activa de Estados Unidos eleva el riesgo “no solamente a nivel regional, sino a nivel global”.

Añadió que Donald Trump busca hacerse con el control de Irán y aumentar su influencia en la región, como lo hizo en Venezuela y está intentando hacer en Cuba. Además, luego de que el magnate neoyorkino se atribuyó el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y que presume haber terminado con ocho guerras en todo el mundo, Estados Unidos podría justificar su actuación en el conflicto como una búsqueda de paz.

Eduardo González, académico del Tecnológico de Monterrey, puntualizó que entrar en conflicto con Irán es “muy complejo” debido al arsenal nuclear con el que cuenta, que pone en riesgo a la región y al mundo , además de sus aliados, China y Rusia.

Asimismo, apuntó que las acusaciones de Donald Trump sobre un arsenal de destrucción masiva en Irán son infundadas y se trata de una ofensiva más para expandir su “política imperialista” en el mundo. La intervención militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro es un caso más que se suma a la “Operación Épica Furia”, anotó.

“El devenir de estos ataques contra Irán es de pronóstico reservado por la capacidad de fuego que tiene Irán, por el apoyo que puede recibir de otros países con capacidad de fuego importante. Lo que podríamos pensar que puede venir más adelante queda, al día de hoy, muy en el aire”, subrayó.

En este sentido, Adriana Hernández, académica de la Universidad Panamericana, recordó que la ofensiva militar estadounidense – israelí llega en el marco de las negociaciones que sostenían Estados Unidos e Irán sobre el armamento nuclear. Por ello, la intervención responde a las amenazas nucleares, aunque también a las intenciones de Trump de derrocar un régimen que atenta contra su influencia en la región.

La escalada militar dependerá de las ofensivas que Irán lance contra aliados de Estados Unidos, agregó. “Hoy (los aliados) dijeron que se reservaban el derecho de legítima defensa”.

