Encarecimiento de gasolina, transporte e inestabilidad financiera, las consecuencias de la guerra en Irán

La ofensiva militar en Irán por parte de Estados Unidos e Israel no sólo afecta Medio Oriente , comentaron especialistas, sino también afecta las relaciones comerciales y de logística en el mundo, además de que atenta contra la estabilidad financiera global, pues la nación persa, que cuenta con la tercera reserva de petróleo más grande del mundo, cerró el estrecho de Ormuz, la ruta de crudo más importante del planeta.

“Los ataques no sólo son contra bases militares, también se pueden privar las rutas del petróleo, lo cual, a nivel global, encarece la gasolina, sube los costos de transporte y, por ende, puede aumentar la inflación. Los mercados financieros globales también se pueden ver afectados. Algunos bancos ya están reportando que esta tensión les está afectando financieramente”, comentó Nadine Cortés, experta en relaciones internacionales.

Eduardo González, académico del Tecnológico de Monterrey, coincidió en que la guerra podría detonar encarecimiento de petróleo y sus derivados, la gasolina uno de ellos. Tras los ataques estadounidenses – israelíes de esta madrugada, la Guardia Revolucionaria iraní anunció el cierre al tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde cruza el petróleo de Arabia Saudita, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos, y que conecta el golfo de Omán y el mar Arábigo.

En ese sentido, Adriana Hernández, académica de la Universidad Panamericana, advirtió que Estados Unidos podría buscar tomar control de las armas nucleares iraníes y de la producción petrolera del país.

“Trump no se ha propuesto realmente cambiar el régimen de los ayatolá, y no creo que así lo haga, pero sí podría intervenir para presionar al gobierno actual con estas amenazas de guerra que han sucedido todo el día”, anotó.

SV