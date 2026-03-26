Noelia Castillo Ramos, una joven española de 25 años cuyo nombre cobró relevancia internacional en las últimas semanas, recibió finalmente la eutanasia este jueves 26 de marzo del 2026 tras un largo proceso legal en España; ¿pero qué es la eutanasia y por qué genera tanta controversia en varios países? ¡Entérate!

¿Qué es la eutanasia y cómo se aplica?

Para Noelia Castillo Ramos, quien padecía de una paraplejia medular completa que mantenía paralizado el 75% de su cuerpo, no fue nada sencillo obtener la eutanasia ya que primero libró una compleja batalla legal que se extendió por 20 meses y en la que se enfrentó a su padre, quien siempre se opuso a esta decisión; la joven de 25 años ya había solicitado la muerte asistida por primera vez en el 2024.

La eutanasia, de acuerdo con varios portales médicos, es un procedimiento en el que un profesional de la salud ayuda a una persona a morir de manera intencional, esto con el fin de de evitarle un sufrimiento intenso causado por una enfermedad grave, incurable o en fase terminal.

Esto se logra administrando medicamentos como sedantes o fármacos que paralizan el corazón bajo condiciones estrictas de control y cumpliendo tres principios importantes: la voluntad del paciente, la presencia de un padecimiento grave y supervisión médica profesional estricta.

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¿La eutanasia es legal en México?

Si bien en países como Canadá o en ciertas regiones de Europa la eutanasia es legal, en México esta práctica todavía es considerada como ilegal; sin embargo, los pacientes tienen el derecho de rechazar los tratamientos médicos o cuidados paliativos.

A Noelia Castillo se le aplicaron 3 fármacos: dos sedantes y un provocador de paros cardiorrespiratorios, con lo que su eutanasia duró unos 15 minutos, y aunque se permite que el paciente esté acompañado de su familia ella prefirió llevar su proceso en soledad; esto desató un auténtico debate en redes que aún sigue vigente.

JM

