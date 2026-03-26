¡Inédito! La firma de Donald Trump aparecerá en billetes de un dólar por esta razón

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este jueves 26 de marzo del 2026 que la firma del presidente Donald Trump se incluirá en los futuros billetes. Esta es primera vez en la historia que un presidente en ejercicio aparece en un billete, y ello se debe a una razón especial que te platicaremos a continuación.

¿Por qué la firma de Donald Trump aparecerá en los billetes de un dólar?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la medida busca reconocer los "logros económicos" del mandatario. El comunicado del secretario del Tesoro, Scott Bessent, destaca que esta es la primera vez que la firma de un presidente en funciones aparece en un billete.

Asimismo, la firma de Bessent también será incluida en esta nueva versión del dólar, concluye la información compartida por el Tesoro.

¿Cuándo comenzarán a circular los billetes de un dólar firmados por Donald Trump?

De acuerdo con la información publicada por la agencia internacional EFE, los billetes de un dólar con la firma de Donald Trump serán puestos en circulación antes del 4 de julio.... ¡y por cierto que no es la primera vez que Trump aparece de esta forma, pues ya hasta hay una moneda con su cara!

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El pasado 19 de marzo, un comité federal de arte aprobó un diseño de una moneda con la figura del presidente apoyando sus puños sobre un escritorio, basada en una fotografía tomada por su equipo en 2025 y que se exhibe en la Galería Nacional de Retratos de Washington.

La moneda provocó críticas del partido demócrata y polémica porque la ley federal prohíbe que un presidente en ejercicio aparezca en los billetes estadounidenses.

El único caso registrado fue en 1926, cuando el entonces presidente Calvin Coolidge, para el aniversario 150 de Estados Unidos, colocó su rostro en una moneda de un dólar.

JM

