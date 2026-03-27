Maduro comparece en tribunal; se debate el financiamiento de su defensa

El expresidente venezolano Nicolás Maduro compareció ayer ante un tribunal de Nueva York, junto con su esposa Cilia Flores, en una audiencia centrada en su intento por desestimar los cargos de narcotráfico en su contra y en la disputa sobre el financiamiento de su defensa legal.

Durante la sesión, defensa y fiscalía debatieron si Maduro puede utilizar fondos del gobierno venezolano para pagar a sus abogados. Su defensor, Barry Pollack, argumentó que impedirlo vulnera sus derechos constitucionales, al señalar que existe “alguien distinto del contribuyente estadounidense listo, dispuesto y capaz de financiar esa defensa”. Añadió que asignarle defensores públicos consumiría recursos destinados a personas sin medios.

El fiscal Kyle Wirshba se opuso, al sostener que se trata de un caso inédito que involucra la capacidad de Estados Unidos para aplicar sanciones en función de su política exterior y seguridad nacional.

Maduro y Flores, quienes se declararon inocentes desde enero, cuando él afirmó: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”, enfrentan acusaciones que incluyen narcotráfico, así como presuntos secuestros, golpizas y asesinatos relacionados con esa actividad. De ser hallados culpables, podrían recibir cadena perpetua.

Ambos permanecen detenidos en Brooklyn y no han solicitado libertad bajo fianza. El juez Alvin Hellerstein aún no fija fecha de juicio.

En paralelo, manifestantes a favor y en contra del exmandatario se concentraron fuera del tribunal. En Caracas, simpatizantes también se movilizaron. El jubilado Eduardo Cubillán afirmó que espera que en Estados Unidos “se dé un juicio que de cualquier manera conduzca a la libertad del presidente Maduro”.

El caso ocurre en un contexto de cambios políticos en Venezuela, donde el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez ha reconfigurado la administración, mientras Washington ha flexibilizado sanciones y restablecido relaciones diplomáticas.

La defensa sostiene que inicialmente se autorizó el uso de fondos venezolanos para pagar honorarios, pero la decisión fue revertida horas después. Los fiscales indican que solo pueden usar recursos personales, algo que Maduro asegura no poder costear.

El presidente Donald Trump lo calificó como un “importante proveedor de drogas”, aunque aseguró que tendrá “un juicio justo”. Mientras tanto, la situación económica en Venezuela sigue marcada por bajos salarios e inflación elevada.

ACUSACIÓN

Cargos que enfrenta el ex presidente Nicolás Maduro